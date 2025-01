Wtorek 31 grudnia 2024 Garść nieoficalnych infomacji o komponentach w Nintendo Switch 2

Autor: Adam | źródło: WccFTech | 20:55 SoC (System on Chip) w Nintendo Switch 2 prawdopodobnie wykorzystuje proces 5 nm Samsunga zamiast 8 nm – wynika z nowej analizy wycieku zdjęć płyty głównej. Pod yym zdarzeniu, wielu użytkowników zaczęło analizować komponenty, aby dowiedzieć się więcej o konsoli przed jej oficjalnym ujawnieniem. Zgodnie z analizą opublikowaną na Famiiboards i przytoczoną na subreddicie Gaming Leaks and Rumors, istnieją dowody sugerujące, że SoC Switch 2 wykorzystuje proces 5 nm Samsunga, a nie 8 nm. Chip T239, który zasila system, podobno zawiera około 15 miliardów tranzystorów, co na procesie 8 nm zajmowałoby powierzchnię 326 mm², większą niż widziana na wyciekniętej płycie głównej.



Tymczasem T239 ma około 200 mm², co odpowiada nie tylko procesowi 5 nm Samsunga stosowanemu w chipie Snapdragon 8 Gen1, ale także harmonogramowi – chip Snapdragon pojawił się pod koniec 2021 roku, a pierwsze próbki inżynieryjne T239 zostały przygotowane w kwietniu 2022 roku. Jeśli te informacje się potwierdzą, może to oznaczać dobry poziom wydajności nowego systemu.



Inną cechą Nintendo Switch 2, o której mówi się od dawna, ale która nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, jest wsparcie dla NVIDIA DLSS. Nowy patent Nintendo, zauważony przez Laurę Kate Dale, złożony w Stanach Zjednoczonych na początku tego tygodnia, sugeruje, że konsola rzeczywiście będzie obsługiwać AI-owe skalowanie od NVIDIA. Głównym celem tej technologii, oprócz skalowania rozdzielczości do 1080p i 4K z niższych rozdzielczości wejściowych, jest także zmniejszenie rozmiaru plików. W przykładzie podanym w patencie porównano różne rozmiary plików dla tekstur w rozdzielczościach 4K i 1080p.



Częstotliwość i dokładność wycieków wskazują, że oficjalne ujawnienie Nintendo Switch 2 jest coraz bliżej. Możliwe, że japońska firma wkrótce ujawni szczegóły dotyczące tego, co stało się jedną z najgorzej strzeżonych tajemnic ostatnich lat.

