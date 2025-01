Wtorek 31 grudnia 2024 GeForce RTX 5080 trafi do sprzedaży 21 stycznia

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:46 (11) Już po weekendzie odbędą się coroczne targi elektroniki konsumenckiej i komputerowej, czyli Consumer Electronics Show (CES) 2025. W ich trakcie można spodziewać się prezentacji wielu nowości, w tym nowych procesorów i kart graficznych. Nvidia przedstawi nam swoją najnowszą generację kart GeForce RTX 5000 z układami graficznymi z serii Blackwell. Chiński portal, bazując na informacjach pozyskanych od jednego z producentów kart graficznych podał, że jako pierwszy do sprzedaży trafi GeForce RTX 5080. Karta ma mieć swoją oficjalną premierę 21 stycznia i wówczas też będzie dostępna w sklepach.



Model ten otrzyma chip GB203-400 z 84 blokami SM i 10752 rdzeniami CUDA wytwarzany w litografii 4nm, oraz 16 GB pamięci GDDR7 30 Gbps z 256-bitową szyną (przepustowość 960 GB/s). Karta zaoferuje wyższą wydajność niż obecnie GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4080 Super, ale będzie od nich droższa, oraz bardziej prądożerna - wskaźnik TDP ma wynosić 400W.



W zbliżonym terminie do GeForce RTX 5080 zadebiutować mają też GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5070 Ti.





K O M E N T A R Z E

@NV (autor: lcf | data: 2/01/25 | godz.: 18:54 )

Potrójna porażka: cena, ilość VRAM, TDP. Spokojnie można poczekać na kolejną generację.



Ale to jakis odgrzewany kotlet jest? (autor: etranger | data: 2/01/25 | godz.: 19:29 )

25% wyższe TDP a wydajność pewnie podobnie wzrośnie, to jest, jakieś granie sobie w kulki, pomijam cenę, bo tej można było się spodziewać.



@up (autor: bmiluch | data: 3/01/25 | godz.: 11:17 )

moja opinia jest podobna - 50xx można sobie darować







Ciekawe czy 7000 zł starczy (autor: rookie | data: 3/01/25 | godz.: 18:41 )

Aż strach pomyśleć. bo kolejna generacja może wynieść koło 10 tys...



pc master (autor: wrrr | data: 3/01/25 | godz.: 22:20 )

race nie jest dla kazdego ;)



a xboxy nadal ponizej minimalnej netto i jeszcze na rok game passa wystarczy



to jest kotlet (autor: Zbyszek.J | data: 4/01/25 | godz.: 00:40 )

ta sama praktycznie litografia (4nm, czyli takie 5nm+), podobna liczba jednostek, podobne taktownie, nowe pamięci o wyższej przepustowości.



Podstawowy błąd - seria RTX 5000 powinna miec GPU wytwarzane w litografii 3nm. Były by niższe wskaźniki TDP, wyższe częstotliwości taktowania i wyższa wydajność w porównaniu do tego samego, produkowanego w litografii 5nm+.



Gdzie te czasy, że co około 2 lata (a czasem co 1,5 roku) debiutowały karty graficzne o wydajności 2 (słownie: dwa) lub prawie dwa razy wyższej od poprzedników? (GeForce 4 ti 4600 -> FX-5800/5900 -> GeForce 6800 -> GeForce 7800 GTX -> GeForce 8800 GTX -> GTX 285 -> GTX 580).



kotlet nie kotlet (autor: bajbusek | data: 4/01/25 | godz.: 01:47 )

1699 euro wycenil Asus :)

Poczekam na testy RTX5090 bo podobno ma być wydajniejszy około 40% od RTX4090 ... ciekawe czy się zmieszczę w 12K





@ up (autor: Zbyszek.J | data: 4/01/25 | godz.: 03:24 )

jaki ma sens wydawanie 2-3 tysięcy Euro na kartę bardziej wydajną o 40 procent od poprzednika? Czy 200 fps zamiast 150 fps jest warte tych 2-3 tysięcy Euro? co taka zmiana Ci da? Nie lepiej zostawić te pieniądze komuś z rodziny w spadku/w darowiźnie, lub ew/ za ten hajs spędzić sobie 1-2 tygodnie z żoną na urlopie w fajnym (i może) egzotycznym miejscu?



Wydawanie pieniedzy na te karte ma sens... (autor: etranger | data: 4/01/25 | godz.: 08:57 )

Kiedy jesteś bananem, zarabiasz 10K euro albo będziesz ćwiczył jakiś model językowy, i pewnie większość tych, co kupi a będzie się musiała składać przy tym zakupie tak to będzie tłumaczyła zonie:)

Mnie się wydaje ze problem w tym ze różnice pomiędzy karta PRO a zwykłymi zostały zatarte wiec cena musi być na odpowiednim poziomie. Poza tym nie lubię tego małego żółtego kutasa od czasów TNT2.

No i mam to szczęście ze mam monitor 75Hz i nie biegam jakimiś kolorowymi fajfusami po jakiś dziwnym miejscach z setka innych fajfusow, wiec te 75Hz wystarcza mi z nawiązką.

A poza tym mam zakaz odgórny zmieniania czegokolwiek w komputerze przez następne dwa lata, ale to jest zupełnie inna historia.



warto jeszcze wspomniec (autor: wrrr | data: 4/01/25 | godz.: 15:36 )

ze istnieja raty 0% ;)



tak ciezka kwota inaczej wyglada rozbita na 2 lata, i sporo pcmr pojdzie ta droga...



