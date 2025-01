Wtorek 31 grudnia 2024 GeForce RTX 5080 trafi do sprzedaży 21 stycznia

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:46 (3) Już po weekendzie odbędą się coroczne targi elektroniki konsumenckiej i komputerowej, czyli Consumer Electronics Show (CES) 2025. W ich trakcie można spodziewać się prezentacji wielu nowości, w tym nowych procesorów i kart graficznych. Nvidia przedstawi nam swoją najnowszą generację kart GeForce RTX 5000 z układami graficznymi z serii Blackwell. Chiński portal, bazując na informacjach pozyskanych od jednego z producentów kart graficznych podał, że jako pierwszy do sprzedaży trafi GeForce RTX 5080. Karta ma mieć swoją oficjalną premierę 21 stycznia i wówczas też będzie dostępna w sklepach.



Model ten otrzyma chip GB203-400 z 84 blokami SM i 10752 rdzeniami CUDA wytwarzany w litografii 4nm, oraz 16 GB pamięci GDDR7 30 Gbps z 256-bitową szyną (przepustowość 960 GB/s). Karta zaoferuje wyższą wydajność niż obecnie GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4080 Super, ale będzie od nich droższa, oraz bardziej prądożerna - wskaźnik TDP ma wynosić 400W.



W zbliżonym terminie do GeForce RTX 5080 zadebiutować mają też GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5070 Ti.





@NV (autor: lcf | data: 2/01/25 | godz.: 18:54 )

Potrójna porażka: cena, ilość VRAM, TDP. Spokojnie można poczekać na kolejną generację.



Ale to jakis odgrzewany kotlet jest? (autor: etranger | data: 2/01/25 | godz.: 19:29 )

25% wyższe TDP a wydajność pewnie podobnie wzrośnie, to jest, jakieś granie sobie w kulki, pomijam cenę, bo tej można było się spodziewać.



25% wyższe TDP a wydajność pewnie podobnie wzrośnie a może nawet nie, to jest, jakieś granie sobie w kulki, pomijam cenę, bo tej można było się spodziewać.



