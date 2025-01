Wtorek 31 grudnia 2024 TSMC będzie gotowe do produkcji w litografii 2nm jeszcze w tym kwartale

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:42 Kilka tygodni temu firma TSMC poinformowała o wyprodukowaniu testowej partii układów scalonych w swojej najnowszej litografii 2nm. Nie jest jeszcze ona dostępna dla klientów, gdyż firma TSMC dopiero niedawno zakończyła jej opracowywanie. Następnie producent poddał 2nm chipy testom, aby ocenić dojrzałość swojej najnowszej litografii i ew. poprawić wykryte problemy. W przypadku ilości sprawnych chipów, czyli tzw. uzysku okazało się, że wynosi on około 60 procent, co było wynikiem znacznie lepszym od optymistycznych założeń. Tajwański serwis moneydj, powołując się na swoje źródła wewnątrz TSMC informuje, że dzięki temu produkcja 2nm układów scalonych będzie mogła ruszyć znacznie szybciej niż zakładano.



Początkowo seryjna produkcja w litografii 2nm miała wystartować w drugiej połowie tego roku, ale ostatecznie firma TSMC ma być do niej gotowa jeszcze w tym kwartale. Pierwsza linia do wytwarzania wafli z 2nm układami scalonymi zostanie oddana do użytku za kilka tygodni w zakładzie FAB 20 w Hsinchu, i będzie mieć wydajność do 3500 wafli miesięcznie. Wraz z otwieraniem kolejnych linii produkcyjnych moce produkcyjne w litografii 2nm mają osiągnąć 50 tysięcy wafli miesięcznie do końca 2025 roku, i 125 tysięcy wafli miesięcznie do końca 2026 roku.



Według prezesa TSMC, pana C.C. Wei zainteresowanie debiutującą litografią 2nm jest większe niż poprzednią litografią 3nm w chwili jej debiutu pod koniec 2022 roku (zresztą proces 3nm do tej pory nie znalazł zbyt dużo nabywców, nie korzystają z niego np. ani Nvidia ani AMD).



Na koniec przypomnijmy, że 2nm to pierwsza litografia TSMC wykorzystująca tranzystory o zupełnie nowej budowie, tzw. GaaFET (gate-all-around field-effect transistor), w których pionowa bramka została zastąpiona bramką otaczającą tranzystor. Producent podał też kilkanaście dni temu informacje, o ile dokładnie parametry nowej litografii 2nm są lepsze od poprzedniej litografii 3nm.



Względem litografii N3E nowa litografia N2 oferuje o 115 procent większą gęstość upakowania tranzystorów, oraz o 14-15 procent większą szybkość przełączania tranzystorów. Natomiast w przypadku zachowania szybkości przełączania tranzystorów na takim samym poziomie jaki jest osiągalny dla litografii N3E, układy scalone wytworzone w litografii N2 pobierają o 24-35 procent mniej energii elektrycznej.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.