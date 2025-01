Poniedziałek 13 stycznia 2025 HP LaserJet Tank 2604dw - przegląd urządzenia wielofunkcyjnego

Autor: Adam | 18:25 Urządzenia wielofunkcyjne to kluczowe narzędzia w biurach i domowych przestrzeniach roboczych. Wśród dostępnych opcji HP LaserJet Tank 2604dw wyróżnia się specyfikacją, która ma odpowiadać potrzebom użytkowników o różnorodnych wymaganiach. W artykule przyjrzymy się funkcjom tego sprzętu, omówimy jego mocne strony, ale i wskażemy potencjalne niedociągnięcia. Zastanowimy się także, czy warto zainwestować w ten model, którego cena na wyprzedaży wynosi obecnie 519 zł (cena ważna do 16.01.2025 z kodem WW1001-160125). Sprawdzimy, jak wypada w porównaniu z innymi urządzeniami w tej samej kategorii i czy rzeczywiście może być dobrym wyborem na lata. Analiza obejmie funkcje druku, skanowania i łączności. Na końcu znajdziesz nasze wnioski dotyczące tego urządzenia.



Specyfikacja techniczna



HP LaserJet Tank 2604dw to monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne, które łączy funkcje drukarki, skanera i kopiarki. Zastosowanie technologii laserowej sprawia, że sprzęt ma być wydajny i ekonomiczny w użytkowaniu. Prędkość druku wynosi do 22 stron na minutę, co plasuje ten model w średniej klasie wydajności dla domowych i małych biur.



Urządzenie wyposażono w podajnik papieru o pojemności 150 arkuszy oraz odbiornik na 100 arkuszy. Obsługuje różne formaty papieru, w tym standardowy A4. Rozdzielczość druku wynosi 600 x 600 dpi, co w zupełności wystarcza do większości codziennych zastosowań.



Więcej szczegółów znajdziesz na stronie produktu: HP LaserJet Tank 2604dw.







Funkcje i możliwości



Jedną z kluczowych funkcji HP LaserJet Tank 2604dw jest możliwość druku dwustronnego, co pozwala oszczędzać papier. Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe drukowanie z komputerów, smartfonów i tabletów. Dla użytkowników preferujących tradycyjne rozwiązania dostępne są również porty USB i Ethernet.



Urządzenie wspiera protokoły Apple AirPrint oraz Mopria, co ułatwia drukowanie z urządzeń mobilnych. Producent deklaruje także kompatybilność z aplikacją HP Smart, która pozwala na zarządzanie sprzętem i monitorowanie poziomu tonera.



Funkcja skanowania ogranicza się do obsługi skanów w formacie monochromatycznym. Rozdzielczość skanowania wynosi 600 dpi, co wystarcza do podstawowych zadań.



Wydajność i eksploatacja



HP LaserJet Tank 2604dw wykorzystuje system zbiorników z tonerem, co według producenta pozwala na wydrukowanie do 5000 stron na jednym napełnieniu. Taka pojemność sprawia, że urządzenie może być bardziej ekonomiczne w dłuższej perspektywie niż tradycyjne drukarki laserowe z wymiennymi tonerami.



Podczas testów zauważono, że prędkość druku spada w przypadku bardziej skomplikowanych dokumentów. Choć jest to standardowe zachowanie w tego typu urządzeniach, warto mieć to na uwadze, planując większe zadania drukowania.



Zalety i wady



Do zalet HP LaserJet Tank 2604dw można zaliczyć kompaktowe wymiary, co ułatwia jego umieszczenie na biurku, a także możliwość druku dwustronnego i obsługę Wi-Fi. Plusem jest również relatywnie niska cena, zwłaszcza podczas wyprzedaży (519 zł).



Wśród wad można wymienić brak kolorowego druku oraz ograniczoną rozdzielczość skanowania. Urządzenie może również nie być najlepszym wyborem dla użytkowników potrzebujących intensywnej eksploatacji w dużych biurach.



Podsumowanie



HP LaserJet Tank 2604dw to urządzenie wielofunkcyjne, które sprawdzi się w małych biurach i domach, gdzie wymagania względem drukarki są umiarkowane. Oferuje funkcje wystarczające do codziennych zadań. Cena na poziomie 519 zł na wyprzedaży czyni ten model interesującą propozycją dla osób szukających budżetowego rozwiązania.













Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert







