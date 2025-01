Wtorek 31 grudnia 2024 Loteria Nvidia - do wygrania GeForce GTX 8800 Ultra z podpisem CEO

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 23:53 Nvidia ogłosiła nietypową loterię, przeznaczoną dla osób lubiących przedmioty o charakterze kolekcjonerskim. Producent oferuje kartę GeForce GTX 8800 Ultra umieszczoną w opakowaniu z oryginalnym podpisem prezesa Nvidia, Jensena Huanga. Do wygrania jest tylko jeden egzemplarz karty, a szanse na jego zdobycie daje umieszcznie komentarza na oficjalnym koncie Nvidia w serwisie X link tutaj. Organizując loterię Nvidia chce upamiętnić premierę pierwszej karty graficznej wyposażonej w rdzenie CUDA, czyli inowersalne jednostki obliczeniowe jakie zastąpiły stosowane wcześniej jednostki Vertex Shader i Pixel Shader o odmiennej budowie.



GeForce GTX 8800 Ultra zadebiutował na rynku w maju 2007 roku, jako szybsza wersja karty GeForce GTX 8800 GTX, której premiera miała miejsce jesienią 2006 roku. Karta miała chip G80 ze 128 rdzeniami CUDA (taktowanie 612 MHz, litografia 90nm, powierzchnia 484mm2) oraz 768 MB pamięci GDDR3 1080 MHz (efektywnie: 2,16 Gbps) z 384-bitową magistralą (przepustowość 103,7 GB/s). Wskaźnik TDP wynosił 170W i był bardzo wysoki jak na ówczesne czasy - przed premierą serii GeForce 8800 karty graficzne poprzednich generacji miały wskaźniki TDP raczej nie przekraczające 100W.



Ewentualny zwycięzca, który otrzyma GeForce 8800 Ultra do uruchomienia karty w komputerze będzie potrzebował jeszcze archiwalnej wersji sterowników GeForce 341.74, gdyż obecnie wydawane przez Nvifia sterowniki nie obsługują już tak starych kart graficznych.





