Komputer MAD DOG DIAXID605-I07DR32D5, mocny zestaw PC w tańszej cenie

Autor: Adam | 21:23 Komputer MAD DOG DIAXID605-I07DR32D5 to propozycja dla użytkowników szukających sprzętu do gier, entuzjastów domowej rozrywki, ale także sprawnej pracy na homeoffice. Wyposażony w procesor Intel Core i5-14400F, 32 GB RAM oraz kartę graficzną GeForce RTX 4070 Super DLSS 3, stanowi solidny wybór dla wymagających osób. Dysk SSD o pojemności 1 TB zapewnia szybkie uruchamianie systemu i aplikacji. Model ten obsługuje również Wi-Fi, co eliminuje konieczność korzystania z kabli sieciowych. Dzięki kodowi promocyjnemu T0601-120125 można go nabyć w cenie 6499 zł do 12 stycznia 2025 roku. Czy jednak jego możliwości spełniają oczekiwania? Sprawdźmy to w poniższym artykule.





Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i5-14400F

Pamięć RAM: 32 GB DDR5, 6400 MHz

Dysk: SSD 1 TB (PCIe NVMe 4.0 x4)

Karta graficzna: SI GeForce RTX 4070 Super Ventus 2X OC 12GB DLSS 3 GDDR6X

Łączność: Wi-Fi

Zasilacz: MSI MAG A750GL 750W



Procesor i pamięć



Intel Core i5-14400F to procesor dwunastej generacji, zaprojektowany z myślą o wydajnych obliczeniach i wielozadaniowości. Dzięki sześciu rdzeniom i dwunastu wątkom zapewnia płynną pracę zarówno w grach, jak i w aplikacjach biurowych. W połączeniu z 32 GB pamięci RAM możliwe jest uruchamianie kilku programów jednocześnie bez zauważalnych spowolnień. To konfiguracja odpowiednia zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów.



Karta graficzna



GeForce RTX 4070 Super DLSS 3 to karta graficzna , która obsługuje najnowsze technologie, takie jak ray tracing i DLSS 3. Pozwala to na uzyskanie lepszej jakości grafiki oraz wyższej płynności w grach. Karta ta sprawdzi się również w aplikacjach wymagających dużej mocy obliczeniowej, takich jak programy do renderowania 3D czy edycji wideo. Dla miłośników gier będzie to atrakcyjna opcja, choć warto pamiętać, że jest to karta z wyższej półki cenowej.







Dysk SSD



Dysk SSD o pojemności 1 TB zapewnia wystarczającą ilość miejsca na system operacyjny, gry i inne pliki. Szybkość działania dysku wpływa na skrócenie czasu ładowania aplikacji oraz przyspieszenie pracy systemu. Dla osób, które przechowują duże ilości danych, może być jednak konieczne rozważenie dodatkowego nośnika pamięci.



Łączność



Obsługa Wi-Fi w komputerze MAD DOG DIAXID605-I07DR32D5 to wygodne rozwiązanie, które eliminuje potrzebę korzystania z kabli sieciowych. Wbudowany moduł bezprzewodowy sprawdzi się szczególnie w przypadku osób, które mają ograniczony dostęp do portów Ethernet lub preferują bardziej elastyczne podejście do organizacji przestrzeni roboczej.



Podsumowanie



Komputer MAD DOG DIAXID605-I07DR32D5 to urządzenie o dobrej specyfikacji technicznej, które sprawdzi się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i profesjonalnych. Jego zaletami są wydajny procesor, duża ilość pamięci RAM oraz karta graficzna zdolna obsługiwać najnowsze tytuły gier. Warto również zwrócić uwagę na atrakcyjną cenę wynoszącą 6499 zł z kodem T0601-120125, obowiązującym do 12 stycznia 2025 roku.



Osoby zainteresowane zakupem mogą znaleźć szczegóły na stronie Media Expert: link do produktu.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





