Poniedziałek 6 stycznia 2025 Nieoficjalnie GeForce RTX 5090 z 32 GB pamięci GDDR7 wyciekł przed CES

Autor: Adam | źródło: TechPowerUp | 14:49 Niewydana jeszcze karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5090 wyciekła do sieci, ujawniając kluczowe specyfikacje kolejnej generacji GPU. Dzięki informacjom zamieszczonym w serwisie VideoCardz możemy zobaczyć opakowanie modelu RTX 5090 iChill X3 firmy Inno3D, które potwierdza, że karta graficzna będzie wyposażona w 32 GB pamięci GDDR7. Wyciekłe materiały pokazują, że wariant Inno3D wykorzysta system chłodzenia zajmujący 3,5 slotu, co sugeruje duże wymagania chłodzenia dla tej flagowej karty.



Według wcześniejszych przecieków RTX 5090 będzie oparty na GPU GB202 i zawierał 21760 rdzeni CUDA. System pamięci karty to znaczne ulepszenie – 32 GB pamięci GDDR7 pracuje na 512-bitowej szynie danych z prędkością 28 Gbps, co pozwala osiągnąć niemal 1,8 TB/s przepustowości. Jest to dwukrotność pojemności pamięci planowanej dla nadchodzącego modelu RTX 5080, który ma być wyposażony w 16 GB pamięci, ale z modułami GDDR7 o prędkości 30 Gbps.



Zużycie energii wzrosło znacząco – TDP RTX 5090 wynosi 575 W, a TGP aż 600W, co oznacza wzrost o 125 W w porównaniu do poprzedniego modelu RTX 4090. NVIDIA planuje dziś swoją konferencję CES o godzinie 18:30 czasu PT, podczas której firma ma oficjalnie ogłosić kilka nowych kart graficznych. W skład tej linii mają wejść modele RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070 oraz specjalny model RTX 5090D przeznaczony na rynek chiński.







Wstępne informacje sugerują, że RTX 5080 będzie pierwszą kartą dostępną dla konsumentów, a jej planowana data premiery to 21 stycznia. Daty premiery innych modeli, w tym flagowego RTX 5090, nie zostały jeszcze potwierdzone. RTX 5090 jest obecnie jedyną kartą z serii RTX 50, która ma wykorzystywać GPU GB202. Informacje o cenach i dodatkowych specyfikacjach mają zostać ujawnione podczas nadchodzącego ogłoszenia.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.