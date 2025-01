Poniedziałek 6 stycznia 2025 Oficjalna specyfikacja interfejsu HDMI 2.2

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:19 Organizacja HDMI Forum, zajmująca się rozwojem technologii HDMI przedstawiła podczas CES oficjalną specyfikację standardu HDMI 2.2. Nowa wersja popularnego złącza debiutuje siedem lat po HDMI 2.1, i w porównaniu do niego przynosi dwie duże zmiany. Pierwszą jest podwojenie przepustowości z 48 Gb/s w HDMI 2.1 do 96 Gb/s w nowej wersji. Dzięki temu poprzez HDMI 2.2 będzie można przesłać obraz w rozdzielczości 4K i płynności do 480 klatek na sekundę (fps), rozdzielczości 8K przy płynności do 240 fps, rozdzielczości 10K i płynności do 120 fps, lub rozdzielczości 12K i płynności do 60 fps. Ostatni z tych trybów w ogóle nie był dostępny w HDMI 2.1, a tryby 4K, 8K i 10K miały o połowę niższy maksymalny fps (odpowiednio: 240, 120 i 60 fps).



Druga z nowości to rozwiązanie Latency Indication Protocol (LIP) mające zapewniać idealną synchronizację obraz i dźwięku w przypadku gdy są one przesyłane w konfiguracji multi-hop (np. HDMI przesyła obraz i dźwięk do amplitunera, amplituner odtwarza dźwięk, a obraz przesyła kolejnym przewodem HDMI do telewizora). Do tej pory taka konfiguracja mogła wprowadzić drobne (rzędu kilku-kilkunstu milisekund ) opóźnienie w wyświetlaniu obrazu względem odtwarzanego dźwięku, jednak funkcja LIP ma temu przeciwdziałać, niwelując konieczność ręcznego strojenia synchronizacji dźwięku z obrazem w ustawieniach amplitunera.



Według przedstawicieli HDMI Forum, pierwsze urządzenia zgodne z HDMI trafią do sprzedaży w drugiej połowie tego roku. Natomiast od 3. kwartału tego roku sprzedawane będą nowe przewody oznaczone symbolem "HDMI Ultra 96". Połączenie urządzeń zgodnych z HDMI 2.2 starszymi przewodami dedykowanymi dla HDMI 2.1 obniży przepustowość HDMI 2.2 o połowę.





