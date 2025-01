Poniedziałek 6 stycznia 2025 Biostar i nowe płyty główne z serii AMD: B850M-SILVER i B850MT-E PRO

Autor: Adam | 15:39 >Biostar przedstawia dwie nowe płyty główne z serii AMD: B850M-SILVER i B850MT-E PRO. Oparte na chipsecie AMD B850, płyty te obsługują procesory AMD Ryzen z serii 9000, 8000 i 7000. Wspierają do 192 GB pamięci DDR5 RAM z prędkością do 8000 MHz. Płyty główne wyposażone są w trzy gniazda M.2 zgodne z PCIe 5.0. Model B850M-SILVER oferuje cztery złącza SATA III, natomiast B850MT-E PRO dwa, co pozwala na wykorzystanie tradycyjnych dysków i konfiguracji RAID.



Płyta B850M-SILVER wyróżnia się zaawansowanymi opcjami łączności, takimi jak porty USB 3.2 Gen2 Type-C i Type-A oraz dwa złącza DisplayPort. Posiada również technologię Digital PWM i Dr. MOS, które zapewniają stabilne działanie pod dużym obciążeniem. Dla wygody użytkownika dostępne są funkcje SMART BIOS Update oraz EZ Mode BIOS.



Model B850MT-E PRO jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, oferując porty USB 3.2 Gen2, jedno wyjście DisplayPort i opcjonalne wsparcie modułów WiFi 6/6E/7. Również tutaj zastosowano technologię Digital PWM i 55A Dr. MOS, zapewniając wydajne zasilanie.





Obie płyty główne wyposażone są w funkcję A.I Fan, która automatycznie dostosowuje prędkość wentylatorów do temperatury systemu, zapewniając efektywne chłodzenie. Obsługują także systemy chłodzenia wodnego dzięki złączu CPU OPT.



B850M-SILVER i B850MT-E PRO oferują zaawansowane możliwości personalizacji i stylu dzięki funkcjom VIVID LED DJ i LED Rock Zone, które zapewniają żywe i konfigurowalne efekty podświetlenia RGB. Użytkownicy mogą synchronizować efekty świetlne z kompatybilnymi urządzeniami peryferyjnymi dzięki obsłudze przez płyty główne złącz 5V ARGB i 12V RGB, tworząc spójny i efektowny wygląd systemu.

