Poniedziałek 6 stycznia 2025 Ryzen 9 9950X 3D i Ryzen 9 9900X 3D zaprezentowane, premiera w marcu

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 20:29 (1) Zgodnie z oczekiwaniami podczas targów CES zapowiedziano premierę dwóch nowych procesorów firmy AMD adresowanych dla graczy. Nowości to 16-rdzeniowy Ryzen 9 9950X 3D i 12-rdzeniowy Ryzen 9 9900X 3D, mające 64MB dodatkowej pamięci 3D V-Cache. Podobnie do swoich poprzedników obywa procesory mają jeden chiplet z dodatkową pamięcią podręczną, i drugi bez tej pamięci. Ryzen 9 9950X 3D ma taktowanie turbo do 5,7 GHz i wskaźnik TDP 170W, a Ryzen 9 9900X 3D ma taktowanie Turbo do 5,5 GHz i wskaźnik TDP 120W.



Według AMD nowy Ryzen 9 9950X 3D oferuje w grach 3D średnio o 20 procent więcej klatek na sekundę, niż konkurencyjny Core Ultra 9 285K. W porównaniu do poprzednika (Ryzen 9 7950X 3D), wydajność w grach 3D ma być wyższa o 8 procent, a w pozostałych zastosowaniach wyższa o około 13 procent.



Obydwa nowe procesory trafią do sprzedaży w marcu. Ceny nie zostały jeszcze podane.











ciekawe (autor: bajbusek | data: 6/01/25 | godz.: 21:22 )

czy sprzedawce będą nas tak roohać jak z 9800X3D ... w polandii ten procek w rzydo-sklepach jest po 3500 :)

w Szwajcarii 479 CHF ...



