Nowe procesory Ryzen, Ryzen AI i Ryzen AI Max dla laptopów i mini-pc

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 20:45 Kolejnymi nowościami firmy AMD ogłoszonymi podczas konferencji poprzedzającej targi CES są nowe procesory dedykowane dla komputerów przenośnych oraz desktopów typu mini-pc. Dla wydajnych gamingowych laptoptów przygotowano procesory z serii Fire Range, dysponujące do 16 rdzeniami ZEN 5. W zasadzie są to desktopowe Ryzeny serii 9000 z niższymi częstotliwościami taktowania, obniżonym napięciem zasilającym, i niskim wskaźnikiem TDP wynoszącym 54W. Dostępne będą: Ryzen 9 9850HX (12 rdzeni ZEN 5, taktowanie do 5,2 GHz), Ryzen 9 9955HX (16 rdzeni ZEN 5, taktowanie do 5,4 GHz), oraz flagowy Ryzen 9 9955HX 3D (16 rdzeni ZEN 5 + 3D V-Cache, taktowanie do 5,4 GHz). Kolejne nowości to nowe procesory Ryzen AI i Ryzen AI Max.



Ryzen AI Max to procesory skrywane dotychczas pod nazwą Strix Halo, dedykowane dla najbardziej wydajnych, lekkich i cienkich laptopów. Łączą one 16 rdzeni ZEN 5 z wydajnym zintegrowanym układem graficznym z architekturą RDNA 3.5 i 40 blokami Compute Units (2560 procesorów strumieniowych). Mają także jednostkę NPU z architekturą XDNA 2 o wydajności do 50 TOPS, oraz wydajny podsystem pamięci LPDDR5X w konfiguracji czterokanałowej, o łącznej przepustowości do 256 GB/s. Pamięć ta podobne jak w procesorach Apple jest współdzielona między CPU (jako RAM) i GPU (jako pamięć układu graficznego), i może mieć pojemność do 96 GB.Pod względem technicznym Ryzen AI Max zawierają dwa układy krzemowe CCD z rdzeniami ZEN 5, oraz nowy chiplet IOD wytwarzany w litografii 5nm, zawierający ten wydajny zintegrowany układ graficzny oraz jednostkę NPU.



W ramach serii Ryzen AI Max oferowane będą trzy modele procesorów: Ryzen AI MAX+ 395 (16 rdzeni ZEN 5, układ graficzny z 40 blokami CU), Ryzen AI MAX 390 (12 rdzeni ZEN 5, układ graficzny z 32 blokami CU) i Ryzen AI MAX 385 (8 rdzeni ZEN 5, układ graficzny z 32 blokami CU). Procesory będą dostępne dla producentów laptopów w tym kwartale, a urządzenia z nimi trafią do sprzedaży w 1. połowie tego roku.



Według AMD, pomimo że Strix Point to najbardziej wydajny procesor typu APU z bardzo mocną grafiką, to laptopy z nimi będą smukłe i lekkie - dla przykładu ASUS przygotował model ROG Flow Z13, będący pod względem konstrukcyjnym 13-calowym cienkim tabletem z dopinaną klawiaturą.



Pod względem wydajności flagowy Ryzen AI MAX+ 395 ma oferować w każdym zastosowaniu wyższą wydajność niż Apple M4 Pro, oraz wręcz deklasować adresowany do podobnych urządzeń Core Ultra7 288V Intela z serii Lunar Lake - w porównaniu do niego Ryzen AI MAX+ 395 ma zapewniać 3,5 razy wyższą wydajność CPU i około 2,5 razy wyższą wydajność zintegrowanej grafiki. Ryzen AI MAX+ 395 ma także zapewniać wyższą wydajność w zastosowaniach AI (np. w modeli Llama 3.1) niż osiąga GeForce RTX 4090.





Dla lepiej wycenionych laptopów debiutują dwa nowe procesory ze średniej półki: Ryzen AI 7 350 oraz Ryzen AI 5 340, bazujące na układzie krzemowym Kraken Point, będącym pomniejszoną wersją Strix Point. Nowy chip ma 8 rdzeni (cztery ZEN 5 i cztery ZEN 5c) zamiast dwunastu rdzeni (jak w Strix Point), i o połowę mniejszy niż Strix Point zintegrowany układ graficzny - ma on 8 bloków CU (512 procesorów strumieniowych). Poza tym Kraken Point korzysta z tych samych technologii co Strix Point i ma taką samą, wydajną jednostkę NPU z architekturą XDNA i mocą obliczeniową do 50 TOPS.



Ryzen AI 7 350 to pełna wersja chipu Kraken Point - osiem rdzeni o taktowaniu do 5,0 GHz. Ryzen AI 5 340 będzie miał aktywne 6 rdzeni CPU o taktowaniu do 4,8 GHz. Obydwa procesory są już dostępne do producentów laptopów - pierwsze modele notebooków z nimi powinny trafić na rynek w tym kwartale. Kwartał później zadebetują wersje PRO obu procesorów adresowane do notebooków korporacyjnych.



Zapowiedziano też debiut dotychczasowych procesorów Strix Point, czyli Ryzen AI 9 370 i Ryzen 7 AI 365 w wersjach PRO adresowanych dla korporacji. Obecny na prezentacji prezes firmy Dell zapowiedział, że jego firma przygotowała ogromną liczbę nowych laptopów i komputerów mini PC z procesorami Ryzen AI serii 300. Będą do urządzenia zarówno dla klientów indywidualnych i małych firm, jak też urządzenia dla dużych firm z procesorami Ryzen AI w wersji PRO.









