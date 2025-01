Poniedziałek 6 stycznia 2025 AMD zapowiada karty Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 21:24 (1) Podczas targów CES firma AMD zapowiedziała, że w 1. kwartale tego roku obędzie się premiera dwóch pierwszych kart graficznych nowej serii. Bedą to Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070, bazujące na 4nm chipie Navi 48 z architekturą RDNA 4. Producent potwierdził też zmianę numeracji - seria Radeon RX 8000 obejmować będzie GPU z architekturą RDNA 3.5 (dostępne tylko w komputerach przenośnych), natomiast karty z architekturą RDNA 4 otrzymają numerację RX 9000. Dodatkowo AMD dostosowuje oznaczenia do Nvidia, i dlatego zamiast modelu Radeon RX 9700 XT otrzymamy Radeon RX 9070 XT, który ma konkurować kartami RTX xx70 TI od Nvidia.



Obydwie nowe karty - Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070 będą modelami ze średniej półki cenowej i wydajnościowej, mającymi 16 GB pamięci GDDR6 z 256-bitową magistralą i do 4096 procesorów strumieniowych. Obie nowość mają zastąpić oferowane dotychczas karty Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 7900 GRE i Radeon RX 7900 XT, a jednocześnie flagowcem w ofercie AMD prawdopodobnie na jakiś czas nadal pozostanie Radeon RX 7900 XTX. W późniejszym czasie w ofercie pojawią się też karty Radeon RX 9060 XT i Radeon RX 9060, które zastąpią obecne modele Radeon RX 7600, Radeon RX 7600XT i Radeon RX 7700 XT.



Architektura RDNA 4 przynosi usprawnione bloki CU o wyższej efektywności, drugą generację jednostek AI i trzecią generację jednostek RayTracing. Chip Navi 48, wytwarzany w litografii 4nm przez TSMC jest układem monolitycznym, i zawiera 4096 procesorów strumieniowych, oraz 96 MB pamięci Infinity Cache. Można go określić jako rozwinięcie układu Navi 32 (Radeon RX 7800 XT: RDNA 3, 3840 procesorów strumieniowych), do którego dołożono dodatkowe 256 procesorów strumieniowych i nowe usprawnienia, a pamięć Infinity Cache przeniesiono z oddzielnych układów krzemowych i powiększono o 50 procent.



Po uwzględnieniu prawdopodobnie wyższych częstotliwości taktowania od nowego Radeona RX 9070XT można oczekiwać wydajności o około 20-30 procent wyższej, niż oferowana przez karty Radeon RX 7800 XT, czyli porównywalnej do kart GeForce RTX 4070 Ti Super i Radeon RX 7900 XT.



Firma AMD zaprezentowała też grafikę z pozycjonowaniem nowych kart, według której Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070 mają być odpowiednikami serii GeForce RTX 4070 od Nvidia i bezpośrednio zastąpic modele Radeon RX 7900 xT i Radeon RX 7900 GRE. Na więcej szczegółów musimy poczekać do oficjalnej premiery.







podpowiedź dla AMD (autor: Zbyszek.J | data: 6/01/25 | godz.: 23:10 )

powiększyć ten chip Navi 48 o 50% (6144 procesorów strumieniowych, i analogicznie ROP/TMU), przenieść do 3nm, zamienić pamięci GDDR6 18-20 Gbps na GDDR7 28-30 Gbps, i wydać jesienią jako Radeon RX 9080XT i Radeon RX 9080.



