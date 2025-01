Wtorek 7 stycznia 2025 HP ProBook 465 G11 - solidny wybór do pracy i codziennych zadań

Autor: Adam | 15:14 Laptopy biznesowe cieszą się dużą popularnością wśród osób, które potrzebują sprzętu łączącego wydajność i funkcjonalność. HP ProBook 465 G11 to urządzenie z 16-calowym ekranem, procesorem AMD Ryzen 7, 16 GB RAM i szybkim dyskiem SSD o pojemności 512 GB. System operacyjny Windows 11 Home zapewnia wygodę użytkowania, a matryca IPS poprawia komfort pracy przy dłuższym użytkowaniu. Przy cenie 2999 zł z kodem T0601-120125 (ważnym do 12 stycznia 2025 roku) jest ciekawą propozycją. Poniżej przyglądamy się jego parametrom i oceniamy, czy jest to komputer wart uwagi. Czy HP ProBook 465 G11 spełnia oczekiwania użytkowników biznesowych i prywatnych? O tym w recenzji.



Specyfikacja techniczna



HP ProBook 465 G11 wyposażony jest w 16-calowy, matowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920 x 1200px. Dzięki temu użytkownik otrzymuje wyraźny obraz o szerokich kątach widzenia, co jest szczególnie przydatne podczas pracy z grafiką lub wielozadaniowości. Sercem laptopa jest procesor AMD Ryzen 7 7735U, który charakteryzuje się ośmioma rdzeniami i czternastoma wątkami, co przekłada się na sprawną obsługę wymagających aplikacji.



Komputer posiada 16 GB pamięci RAM (DDR5, 4800MHz), co w zupełności wystarcza do płynnej pracy wielozadaniowej. Dysk SSD typu PCIe NVMe o pojemności 512 GB zapewnia szybki dostęp do danych oraz krótsze czasy uruchamiania systemu i aplikacji. Na pokładzie znajduje się system Windows 11 Home, który oferuje nowoczesny interfejs oraz wsparcie dla aplikacji biznesowych i rozrywkowych.







Wrażenia z użytkowania



Podczas testów laptop okazał się wygodny w codziennym użytkowaniu. Klawiatura jest pełnowymiarowa i wyposażona w blok numeryczny, co ułatwia wprowadzanie danych. Matowy ekran zmniejsza odbicia światła, co docenią osoby pracujące w jasnych pomieszczeniach. Obudowa wykonana jest z plastiku, ale całość sprawia wrażenie solidnej konstrukcji.



Dzięki zastosowanemu procesorowi i pamięci RAM urządzenie dobrze radzi sobie z programami biurowymi, edycją zdjęć czy przeglądaniem internetu. Laptop obsługuje także podstawowe gry, choć nie jest to sprzęt przeznaczony do gamingu. Czas pracy na baterii wynosi średnio 6-7 godzin, co pozwala na swobodną pracę poza domem lub biurem.



Porównanie z konkurencją



Na rynku znajdziemy wiele urządzeń w podobnej cenie, jednak HP ProBook 465 G11 wyróżnia się zastosowaniem procesora Ryzen 7 oraz dużą ilością pamięci RAM. W porównaniu do laptopów z procesorami Intel Core i5 w tej samej półce cenowej oferuje nieco lepszą wydajność w zadaniach wielowątkowych. Warto również wspomnieć o dużym ekranie, który ułatwia pracę z wieloma oknami jednocześnie.



Alternatywne propozycje w podobnym przedziale cenowym to laptopy Lenovo IdeaPad 3 czy Acer Aspire 5, które również oferują matryce IPS, ale z nieco mniejszymi przekątnymi ekranu i często słabszymi procesorami. HP ProBook 465 G11 ma przewagę w postaci połączenia dużego ekranu i wydajnego procesora.



Cena i dostępność



HP ProBook 465 G11 dostępny jest w sklepie Media Expert. Warto zwrócić uwagę na promocję, która trwa do 12 stycznia 2025 roku. Po zastosowaniu kodu T0601-120125 cena laptopa wynosi 2999 zł. To atrakcyjna propozycja dla osób szukających sprzętu o dobrym stosunku jakości do ceny. Link do produktu można znaleźć tutaj.



Podsumowanie



HP ProBook 465 G11 to laptop, który sprawdzi się w pracy biurowej, podczas nauki czy w codziennym użytkowaniu. Jego zaletami są duży ekran, wydajny procesor oraz pojemny dysk SSD. Matowa matryca i długi czas pracy na baterii czynią go uniwersalnym narzędziem zarówno do pracy w domu, jak i w podróży. Przy cenie 2999 zł po zastosowaniu kodu promocyjnego urządzenie te sprzęt naprawdę warto rozważyć..



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert



