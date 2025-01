Wtorek 7 stycznia 2025 Biostar ogłasza premierę płyt głównych B860M-SILVER i B860MT-E PRO

Autor: Adam | źródło: Biostar | 07:49 Biostar ogłasza wprowadzenie na rynek płyt głównych Intel B860M-SILVER i B860MT-E PRO, opartych na architekturze Intel B860. Dzięki wsparciu dla technologii DDR5, zapewniają one wyższą przepustowość i energooszczędność, obsługując do 192 GB pamięci o prędkościach taktowania wynoszących do 8000 MHz. Płyty główne wspierają PCIe 5.0 oraz wyposażone są w gniazdo M.2 obsługujące nośniki PCIe 5.0 M.2.



B860M-SILVER oferuje cztery złącza SATA III, podczas gdy B860MT-E PRO wyposażono w dwa, obydwa wspierające konfiguracje RAID, co zapewnia solidne i niezawodne zarządzanie danymi. B860M-SILVER posiada porty USB 3.2 Gen 2 Type-C oraz podwójne wyjścia DisplayPort. Z kolei B860MT-E PRO została stworzona z myślą o wszechstronności, co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno dla użytkowników domowych, jak i biurowych oraz integratorów systemów. Płyta ta wyposażona jest w porty USB 3.2 Gen 2 Type-A, wyjścia HDMI i DisplayPort oraz opcjonalne moduły WiFi 6/6E/7. .



Obie płyty główne charakteryzują się zastosowaniem technologii Biostar Digital PWM oraz Dr. MOS. Wyposażono je w złącza CPU OPT, które wspierają zaawansowane systemy chłodzenia wodnego. Przyjazne dla użytkownika funkcje, takie jak przycisk SMART BIOS Update, Auto Installer czy inteligentna technologia A.I Fan, ułatwiają konfigurację systemu i optymalizują wydajność chłodzenia. Dodatkowo, interfejs EZ Mode BIOS w modelu B860M-SILVER pozwala na łatwą konfigurację, co czyni go przystępnym nawet dla mniej doświadczonych użytkowników.







Płyty główne B860M-SILVER i B860MT-E PRO przyciągają uwagę efektownym oświetleniem RGB, napędzanym przez VIVID LED DJ oraz LED Rock Zone. B860MT-E PRO wyróżnia się natomiast eleganckim, minimalistycznym designem, który szczególnie przypadnie do gustu użytkownikom ceniącym prostotę i wyrafinowanie.

