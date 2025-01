Wtorek 7 stycznia 2025 GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti i 5070 oraz DLSS 4.0 - szczegóły techniczne

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 17:59 (1) Szef Nvidia, Jensen Huang, w trakcie swojej prezentacji podczas targów CES oficjalnie zaprezentował nowe karty graficzne serii GeForce RTX 5000 z pamięciami GDDR7 oraz układami graficznymi opartymi na architekturze Blackwell. Architektura Blackwell przynosi kolejną generację jednostek Tensor (obliczenia na macierzach) oraz jednostek RayTracing, a także nowe programowalne jednostki obliczeniowe przeznaczone do wykonywania różnych obliczeń w zastosowaniach związanych z tzw. sztuczną inteligencją (ich szczegółów nie podano). Za pomocą tych jednostek nowe GeForce mają mieć jeszcze większe możliwości akceleracji obliczeń, a w grach 3D realizowana może być kompresja tekstur w oparciu o sieci neuronowe (Neural Texture Compresion), zmniejszająca zapotrzebowanie na przepustowość pamięci.



Jensen Huang dodał też, że architektura Blackwell została zaprojektowana przy znacznym udziale sztucznej inteligencji, a innowacyjne są nie tylko nowe układy scalone - oprócz nich karty z serii GeForce RTX 5000 mają także całkowicie nowe systemy chłodzenia i bardzo kompaktowe płytki drukowane - ich zaprojektowanie miało być dużym wyzwaniem dla inżynierów.



Nowe systemy chłodzenia składają się z komory parowej i rurek cieplnych dostarczających ciepło do kilku połączonych ze sobą radiatorów. Całość jest owiewana przez dwa duże wentylatory, każdy z nich przedmuchuje powietrze na rewers karty. Płytka drukowana jest umieszczona w centralnej części karty i nie łączy się bezpośrednio ze śledziem. Dzięki temu nowe systemu chłodzenia mają jeszcze wyższą wydajność.



Wraz z serią GeForce RTX 5000 debiutuje też technologia DLSS 4.0 korzystająca z nowej wersji jednostek Tensor. Po włączeniu DLSS 4.0 nowe karty mają oferować dwukrotnie więcej klatek na sekundę od swoich bezpośrednich poprzedników z serii RTX 4000. Nie sprawdziły się doniesienia o astronomicznych cenach kart GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080, chociaż ceny obu kart i tak są wysokie, to nie jest to 2500 USD i 1500 USD.





GeForce RTX 5090 ma wskaźnik TDP 575W, 32 GB pamięci GDDR7 28 Gbps z 512-bitową magistralą (przepustowość 1,8 TB/s), i 21760 rdzeni CUDA (plus 680 jednostek TMU, 192 jednostki ROP, 680 jednostek Tensor i 170 jednostek RT). Zastosowany chip GB202 ma 92 miliardy tranzystorów, w porównaniu do 76,3 mld w układzie AD102. Pomimo znacznie wyższego wskaźnika TDP zachowano wymiary zbliżone do poprzednika - wysokość GeForce RTX 5090 to 151mm, długość 304mm, a grubość 2,7 slota. Kartę wyceniono na 1999 USD netto / 10299 zł brutto



GeForce RTX 5080 ma wskaźnik TDP 360W, 16 GB pamięci GDDR7 30 Gbps z 256-bitową magistralą (przepustowość 960 GB/s), i 10752 rdzeni CUDA (plus 336 jednostek TMU, 128 jednostek ROP, 336 jednostek Tensor i 84 jednostki RT). Kartę wyceniono na 999 USD netto / 5199 zł brutto



GeForce RTX 5070 Ti ma wskaźnik TDP 300W, 16 GB pamięci GDDR7 28 Gbps z 256-bitową magistralą (przepustowość 896 GB/s), i 8960 rdzeni CUDA (plus 280 jednostek TMU, 128 jednostek ROP, 280 jednostek Tensor i 70 jednostek RT). Zastosowany jest chip GB203, taki jak w RTX 5080, ale w wersji z zablokowaną częścią jednostek. Kartę wyceniono na 749 USD netto / 3899 zł brutto



GeForce RTX 5070 ma wskaźnik TDP 250W, 12 GB pamięci GDDR7 28 Gbps ze 192-bitową magistralą (przepustowość 672 GB/s), i do tego chip GB205 zawierający 6144 rdzeni CUDA (plus 192 jednostki TMU, 64 jednostki ROP, 192 jednostki Tensor i 48 jednostek RT). Cena karty wynosi 549 USD netto / 2849 zł brutto. Oznacza to, że nadchodzący Radeon RX 9070 XT nie powinien być droższy niż 499 USD.



GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080 mają mieć oficjalną premierę pod koniec stycznia, a GeForce RTX 5070 Ti i GeForce RTX 5070 w lutym. Jednocześnie Nvidia przygotowała laptopwe wersje nowych GeForce, a pierwsze laptopy z nimi zadebiutują jeszcze w tym kwartale. Ze względu na znacznie niższe możliwości odprowadzania ciepła laptopowe wersje są jednak znacznie wolniejsze - mobilny GeForce RTX 5090 zaoferuje niecałą połowę wydajności wersji desktopowej.







do ideału brakuje, żeby te GPU były produkowane w 3nm, co przy tej samej wydajności pozwoliłoby zbić TDP na pewno do kolejno: 350W, 250W, 200W, 150W (jeśli nie lepiej)



