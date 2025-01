Środa 8 stycznia 2025 G.Skill wspólnie z ASUS ROG Crosshair X870E Apex podkręca DDR5

Autor: Adam | źródło: G.Skill | 21:07 Firma G.Skill we współpracy z zespołem ASUS ROG zaprezentowała osiągnięcia w dziedzinie podkręcania na nowo ogłoszonej płycie głównej ASUS ROG Crosshair X870E Apex. Wśród nich znalazły się rekordowe prędkości pamięci DDR5-10600 oraz DDR5-6800 CL28 w trybie 1:1, obie przetestowane przy użyciu narzędzia Memtest. Dodatkowo pamięci DDR5 firmy G.Skill były wykorzystywane przez wewnętrznego overclockera ASUS, znanego jako Safedisk, do pobicia kilku rekordów podkręcania przy użyciu najnowszego procesora AMD Ryzen 9 9950X.



Aby zbadać granice możliwości podkręcania pamięci na nowej płycie głównej, Safedisk przeprowadził testy, dążąc do uzyskania najszybszej możliwej prędkości pamięci w trybie dual-channel z uruchomionym testem obciążeniowym Memtest. Na poniższym zrzucie ekranu można zobaczyć zestaw pamięci 48GB (2x24GB) pracujący z prędkością DDR5-10600 na płycie głównej ASUS ROG Crosshair X870E Apex w połączeniu z procesorem AMD Ryzen 5 8500G, który ukończył test obciążeniowy Memtest przy chłodzeniu wodnym z użyciem chillerów.





(kliknij, aby powiększyć)









Oprócz demonstracji wysokiej prędkości DDR5-10600, pamięci G.Skill zaprezentowano również w konfiguracji DDR5-6800 CL28-40-38-55 48GB (2x24GB) przy napięciu 1,65V, z proporcją UCLK:MCLK ustawioną na 1:1. Szczegóły można zobaczyć na zrzucie ekranu poniżej, gdzie przetestowano pamięć DDR5-6800 za pomocą Memtest na płycie ASUS ROG Crosshair X870E Apex oraz procesorze AMD Ryzen 7 9800X3D.





(kliknij, aby powiększyć)





Dodatkowo, aby zademonstrować zdolności podkręcania pamięci na płycie głównej ASUS ROG Crosshair X870E Apex oraz procesorach AMD Ryzen, pobito wiele rekordów w benchmarkach overclockingowych, wykorzystując pamięci DDR5 firmy G.Skill. Poniżej znajduje się lista pobitych rekordów.









