Zotac zapowiada karty graficzne z serii GeForce RTX 50

Autor: Adam | źródło: Zotac | 21:01 Zotac wprowadza nową generację kart graficznych. Nowa seria Zotac GAMING GeForce RTX 50, oparta na architekturze NVIDIA Blackwell posiada kluczowe cechy kart graficznych klasy high-end, takie jak efektywność chłodzenia, niski poziom hałasu i wyjątkowa trwałość. W momencie premiery karty Zotac GAMING GeForce RTX 5090, 5080 oraz 5070 Ti będą dostępne w wersjach AMP Extreme INFINITY i SOLID (OC), natomiast model 5070 będzie oferowany w wersji SOLID (OC).



Karta GAMING AMP Extreme INFINITY stworzona zpostała z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności oraz wyjątkowej estetyki, ma spełnić oczekiwania najbardziej wymagających entuzjastów komputerów PC. Zotac GAMING AMP Extreme INFINITY, dzięki dopracowanemu designowi, ma szansę stać się nie tylko sercem komputera pod względem wydajności, ale również wizualnym punktem centralnym każdej konfiguracji.



Zotac GAMING, wraz z modelem AMP Extreme INFINITY, redefiniuje wygląd kart graficznych. Porzucając tradycyjne, agresywne wzornictwo na rzecz elegancji i minimalistycznej prostoty, AMP Extreme INFINITY wyróżnia się unikalnym stylem, idealnie komponując się z nowoczesnymi, designerskimi komponentami PC klasy premium.







Ekskluzywne cechy AMP Extreme INFINITY obejmują elegancką konstrukcję, precyzyjnie wykonaną metalową płytę tylną z przepływowymi kanałami powietrznymi, wysokiej klasy oświetlenie SPECTRA 2.0 ARGB oraz efektowne lustro Infinity Mirror. Element ten wprowadza hipnotyzujący efekt wizualny przypominający portal, który podnosi estetykę każdego komputera PC na zupełnie nowy poziom.



Karta wyróżnia się również wyjątkową wydajnością, oferując flagowe funkcje, takie jak podwójny przełącznik BIOS oraz zaawansowany system chłodzenia. Rozwiązania te zapewniają optymalną pracę procesorów graficznych z serii GeForce RTX 50, podnosząc ich osiągi na najwyższy poziom.



SOLID to wysokowydajna karta graficzna w minimalistycznej obudowie, która czerpie z zaawansowanych technologii chłodzenia zastosowanych w flagowym modelu. Wyposażona w mocne wentylatory, radiator na pełną długość karty, wzmocnioną konstrukcję oraz wiele innych innowacji, SOLID zapewnia niezawodną wydajność i trwałość. To idealne rozwiązanie zarówno do zasilania gier, jak i przyspieszania kreatywnych procesów roboczych, gwarantując optymalną efektywność w każdej sytuacji.



Seria kart graficznych Zotac GAMING GeForce RTX 50 wprowadza kolejne ulepszenia w konstrukcji termicznej dzięki zaawansowanemu systemowi chłodzenia IceStorm 3.0, który jest najpotężniejszym rozwiązaniem chłodzenia GPU w swojej klasie. Wyposażony w komorę parową większą o 34% w porównaniu do poprzedniej generacji, system ten łączy wysokowydajne wentylatory chłodzące, miedziane kompozytowe rurki cieplne oraz aluminiowy radiator na pełną długość karty. Dzięki temu IceStorm 3.0 pozwala procesorom graficznym na osiąganie maksymalnej wydajności przy zachowaniu niskiej temperatury, nawet pod dużym obciążeniem.



Karty graficzne z serii Zotac GAMING GeForce RTX 50 zostały wyposażone w zaawansowane funkcje redukcji hałasu, aby zapewnić jeszcze lepsze wrażenia podczas gry. Technologia Automatic Fan Stop inteligentnie dostosowuje prędkość wentylatorów do aktualnego obciążenia, redukując poziom hałasu i jednocześnie wydłużając ich żywotność.



Po raz pierwszy w historii Zotac, modele kart graficznych Zotac GAMING GeForce RTX 5090 będą oferować funkcję ACTIVE FAN CONTROL 2.0. Ten nowoczesny system pozwala na niezależne sterowanie wszystkimi trzema wentylatorami na GPU, zapewniając użytkownikom większą kontrolę nad poziomem hałasu i efektywnością chłodzenia.



Karty graficzne Zotac GAMING z serii GeForce RTX 50 wyposażono w innowacyjne wentylatory BladeLink. Dzięki połączonym łopatkom, wentylatory te zapewniają mocniejszy, cichszy i stabilniejszy obrót, generując skoncentrowany i jednolity przepływ powietrza dla maksymalnej efektywności chłodzenia GPU. Ich sztywniejsza konstrukcja dodatkowo zwiększa trwałość łopatek, gwarantując niezawodność na dłużej.







Karty graficzne z serii Zotac GAMING GeForce RTX 50 łączą estetykę z wytrzymałością. Solidność konstrukcji zapewniają odlewana ciśnieniowo metalowa płyta tylna, wspornik retencyjny oraz wzmocniona centralna część ramy, które dbają o integralność strukturalną. Modele wyposażone w 3 wentylatory zawierają także metalową podstawkę pod GPU, oferując dodatkowe wsparcie i stabilność.



Zotac GAMING wprowadził znaczące ulepszenia w złączu zasilania, zwiększając jego bezpieczeństwo i efektywność. Nowa kontrolka bezpieczeństwa uniemożliwia uruchomienie GPU, jeśli kabel nie jest poprawnie podłączony. Dodatkowo zastosowano pozłacane piny połączeniowe 5u, które są bardziej odporne na korozję i zapewniają lepsze przewodzenie prądu.



Funkcja Dual BIOS powraca w kartach graficznych Zotac GAMING GeForce RTX 50, oferując użytkownikom większą elastyczność. Za pomocą jednego przycisku fizycznego lub oprogramowania FireStorm można łatwo przełączać się między trybem maksymalnej wydajności a cichszą pracą, dostosowując kartę do swoich potrzeb.



Dedykowany system oświetlenia SPECTRA 2.0 ARGB w kartach graficznych Zotac GAMING oferuje żywe kolory, które potęgują immersję w grach. Model AMP Extreme INFINITY, oprócz imponującego, trójstrefowego oświetlenia, które można w pełni dostosować do własnych preferencji, wyróżnia się również efektowną konstrukcją lustra nieskończoności, idealnie wpisującą się w motyw nieograniczonych możliwości tej generacji.



Z myślą o graczach, którzy cenią sobie jednolite oświetlenie w swoich komputerach, wybrane modele kart graficznych z serii 5090, 5080 i 5070 Ti zostały wyposażone w interfejs SPECTRA Link. Dzięki połączeniu kablowemu GPU z kompatybilną płytą główną RGB, użytkownicy mogą synchronizować efekty świetlne między płytą główną a kartą graficzną, tworząc spójny efekt wizualny.





Karty graficzne Zotac GAMING GeForce RTX 5090 i RTX 5080 trafią do sprzedaży 30 stycznia, jednak ich dostępność może różnić się w zależności od regionu. Modele z serii GeForce RTX 5070 Ti i RTX 5070 będą dostępne w późniejszym terminie, a dokładna data premiery zostanie jeszcze ogłoszona.



Dostępne modele:

Zotac GAMING GeForce RTX™ 5090 AMP Extreme INFINITY

Zotac GAMING GeForce RTX™ 5090 SOLID OC

Zotac GAMING GeForce RTX™ 5090 SOLID

Zotac GAMING GeForce RTX™ 5080 AMP Extreme INFINITY

Zotac GAMING GeForce RTX™ 5080 SOLID OC

Zotac GAMING GeForce RTX™ 5080 SOLID

Zotac GAMING GeForce RTX™ 5070 Ti AMP Extreme INFINITY

Zotac GAMING GeForce RTX™ 5070 Ti SOLID OC

Zotac GAMING GeForce RTX™ 5070 Ti SOLID

Zotac GAMING GeForce RTX™ 5070 SOLID OC

Zotac GAMING GeForce RTX™ 5070 SOLID

Dedykowana strona Zotac GAMING GeForce RTX 50



Podsumowanie kluczowych cech:

• Seria GeForce 50 napędzana przez NVIDIA Blackwell i AI

• Zaawansowany system chłodzenia IceStorm 3.0

• Komora parowa większa o 34% dla szybszego odprowadzania ciepła

• Wzmocniona wytrzymałość dzięki metalowej ramie środkowej

• Wszechstronne, konfigurowalne oświetlenie SPECTRA 2.0 RGB z trzema strefami personalizacji

• SPECTRA LINK do synchronizacji oświetlenia z innymi komponentami

• Ekskluzywna konstrukcja lustra Infinity w modelu AMP Extreme INFINITY

• Ulepszone bezpieczeństwo złącz 12VHPWR

• Nowy design aplikacji FireStorm dla kart graficznych GeForce RTX z serii 50





