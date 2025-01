Czwartek 9 stycznia 2025 Prosty design i funkcjonalność, nowa klawiatura Hama WK-700

Autor: Adam | źródło: Hama | 20:27 Niemiecka marka wprowadziła właśnie na rynek cichy model klawiatury, łączący się z komputerem drogą radiową. Klawisze o konstrukcji nożycowej oraz nowoczesny design z praktycznymi funkcjami multimedialnymi sprawdzą się zarówno w pracy biurowej, jak i w domowym zaciszu. Klawiatura WK-700 została zaprojektowana z myślą o estetyce i ergonomii. Jej antracytowa, matowa powierzchnia sprawia, że wygląda nowocześnie, harmonijnie komponując się z innymi urządzeniami na biurku.



Jej szerokość wynosi 43,9 cm, wysokość 2,3 cm, głębokość 13,5 cm, zaś waga z baterią w środku 557 g. Pisanie ułatwia lekko pochylony kąt, co minimalizuje też szkody w przypadku zalania urządzenia np. napojem.



Klawiatura obsługuje połączenie radiowe w paśmie 2.4 GHz za pomocą odbiornika USB-A, ukrytego w obudowie. Co więcej, nożycowa konstrukcja klawiszy zapewnia płynne, ciche i komfortowe pisanie - doskonałe dla tych, którzy spędzają długie godziny przy komputerze. Znajdziemy tu 105 przycisków, są one płaskie i zostały rozmieszczone osobno. Takie rozwiązanie wpływa zbawiennie na komfort pisania.







Producent przewidział możliwość sterowania funkcjami multimedialnymi za naciśnięciem przycisku poprzez drugie przypisanie klawiszy funkcyjnych, bez konieczności przechodzenia przez kłopotliwe ustawienia systemowe.

Opisywany model został wyposażony w trwałe laserowo grawerowane oznaczenia klawiszy, które zachowują swoją czytelność przez długie lata. W dodatku tryb czuwania i osobny włącznik pozwalają na oszczędność energii. A skoro już o tym temacie mowa, najnowsza klawiatura z portfolio marki Hama jest zasilana bateriami AAA, znajdującymi się w komplecie.



Klawiatura współpracuje z systemami Windows od 7 do 11. Hama WK-700 łączy zatem zaawansowane funkcje z rozsądną ceną katalogową, wynoszącą 169 zł.





