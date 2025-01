Poniedziałek 13 stycznia 2025 Radeon RX 9070 XT - informacje o wydajności i cenie

Autor: Zbyszek | źródło: Chiphell | 18:17 Podczas targów CES firma AMD zapowiedziała, że w 1. kwartale tego roku obędzie się premiera dwóch pierwszych kart graficznych nowej serii. Bedą to Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070, bazujące na 4nm chipie Navi 48 z architekturą RDNA 4. Teraz w sieci pojawiają się dodatkowe informacje pochodzące od producentów kart graficznych lub ich pracowników. Według nich AMD ma czekać z premierą nowych kart do momentu debiutu GeForce RTX 5070 w lutym. Producenci kart graficznych prezentowali na targach CES liczne autorskie wersje nowych kart, i mają być już gotowi do ich premiery.



Cena karty Radeon RX 9070 XT ma być ustalona na od 479 USD do 549 USD, a jej końcowa wysokość będzie zależała od tego jaką wydajność zaprezentuje wspomniany GeForce RTX 5070.



Jeden z użytkowników chińskiego forum Chiphell twierdzi, że miał możliwość przetestowania karty Radeon RX 9070 XT w grach Black Myth: Wukong oraz Cyberpunk 2077. W pierwszym z tych tytułów nowy Radeon oferował wydajność wyższą niż GeForce RTX 4070 Ti Super, lecz trochę niższą niż GeForce RTX 4080 Super. Natomiast w Cyberpunk 2077 z włączonym RayTracingiem (preset: Super) Radeon RX 9070 XT generował liczę fps na równi z GeForce RTX 4070 Ti Super, co jest wynikiem prawie dwukrotnie wyższym niż uzyskiwany przez karty Radeon RX 7800 XT.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.