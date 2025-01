Poniedziałek 13 stycznia 2025 Amplituner stereo KOMBO 62, z CD, Bluetooth i Spotify

Autor: Adam | 21:07 Amplituner stereo KOMBO 62 w kompaktowej obudowie z zapewnia dostęp do radia radia FM, DAB+ i radia internetowego TuneIn, odtwarzania płyt CD, dźwięku z telewizora, a także streamingu Bluetooth i Spotify, oferując wszechstronne rozwiązanie dla miłośników dobrego brzmienia. Dodatkowo, złącze HDMI pozwala na bezpośrednie podłączenie telewizora, co nie tylko znacznie poprawia jakość dźwięku, lecz także umożliwia przesyłanie sygnałów sterujących. Amplituner KOMBO 62 włącza i wyłącza się wraz z telewizorem, a pilot służy również do regulacji głośności.



Amplituner stereo KOMBO 62 posiada kolorowy wyświetlacz i intuicyjne przyciski, pozwalające sterować wszystkimi funkcjami bezpośrednio na urządzeniu. Szczególnie praktyczne są cztery programowalne przyciski, do których można przypisać stacje radiowe lub listy odtwarzania Spotify w zależności od wybranego trybu. Dzięki temu ulubiona muzyka jest zawsze dostępna za naciśnięciem jednego przycisku. Najłatwiejszym sposobem przypisania funkcji przycisków jest aplikacja, która umożliwia zdalne zarządzanie systemem, a także za pomocą dołączonego pilota.



Dobór głośników musi uwzględniać zarówno wysoką jakość brzmienia, jak i dopasowanie wystroju oraz wielkości pomieszczenia. Amplituner stereo KOMBO 62 ułatwia to zadanie dzięki kompaktowym wymiarom i wystarczającej mocy dla niemal wszystkich pasywnych głośników z oferty marki Teufel – od pełnowymiarowych kolumn podłogowych, przez eleganckie modele, aż po kompaktowe głośniki podstawkowe. W razie potrzeby wzmocnienia basu, dostępne jest również złącze do subwoofera.



Teufel udostępnia również kompletne zestawy, które obejmują amplituner, głośniki, subwoofer i gramofon. W opakowaniu amplitunera KOMBO 62 znajdują się już przewody głośnikowe, dzięki czemu po szybkiej konfiguracji można natychmiast cieszyć się ulubioną muzyką.



Amplituner stereo KOMBO 62 jest już dostępny pojedynczo w cenie 2599 zł. Ponadto, Teufel oferuje także całą gamę kompletnych zestawów.









