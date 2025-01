Poniedziałek 13 stycznia 2025 Nowe moduły pamięci Patriot DDR5 CUDIMM z serii Signature

Autor: Adam | 22:21 W serii Signature, firma Patriot wprowadza nowy komponent CKD, który wedle zapewnień producenta zapewnia stabilną i niezawodną wydajność w wymagających warunkach, zaś nowe pamięci tej serii osiągają prędkość do 6400MT/s. Zgodne ze specyfikacją standardu DDR5 pamięci Patriot Signature CUDIMM (Clocked Un-buffered Dual In-Line Memory Module) zostały zaprojektowane w celu zwiększenia prędkości systemu operacyjnego poprzez poprawę częstotliwości roboczych i ogólnej stabilności, chroniąc użytkowników przed błędami, utratą danych i zawieszaniem systemu.



Najnowsza technologia ODECC (On-Die Error Correction Code) gwarantuje skuteczną korekcję błędów systemowych, jednocześnie zapewniając wyższe prędkości. Aby zapobiec przegrzewaniu, pamięci Patriot Signature DDR5 CUDIMM wykorzystują jedynie 1,1V mocy, co pozwala na mniejsze zużycie energii i emitowanie mniejszej ilości ciepła. Moduły Patriot Signature Premium DDR5 CUDIMM zostały dodatkowo wyposażone w aluminiowy radiator, który zapewnia ochronę i dba o to, by mogły pracować przez długi czas bez ryzyka wyłączenia.







Na polskim rynku w pierwszej kolejności dostępne będą warianty Patriot Signature Premium DDR5 CUDIMM w następujących konfiguracjach:









