Czwartek 16 stycznia 2025 Platforma uruchomiona, brak BIOS-u do wersji 1.1 płyty X870E AORUS Elite Wifi7 (rev. 1.1)

Autor: DYD | 12:31 (2) Nawiązując do tej wiadomości sprzed kilku dni, mamy już komplet komponentów do złożenia i uruchomienia nowej platformy testowej. Po złożeniu wszystkich komponentów w postaci procesora AMD Ryzen 9 7900X, płyty głównej X870E AORUS Elite Wifi7, chłodzenia Noctua NH-D15 G2, pamięci G.Skill Z5 Royal Neo DDR5 6400 CL30 32 GB oraz zasilacza Fractal Design ION+ 760P, całość uruchomiła się i działa poprawnie. Jednak na wstępie pojawiła się dziwna kwestia. Na oficjalnej stronie Gigabyte nie ma wersji BIOS-u ani innych sterowników dla wydania 1.1 (revision 1.1) płyty głównej X870E AORUS Elite Wifi7. Szczegóły w dalszej części wiadomości.



















Na stronie Gigabyte sterowniki i BIOS są dostępne tylko dla wersji 1.0, brakuje w zakładce wsparcia modelu 1.1. Po uruchomieniu naszej płyty głównej wersja BIOS-u okazała się dość stara, datowana na sierpień 2024 roku (wersja F2). Tymczasem najnowsza wersja dla rev. 1.0 (F3i) pochodzi z 19 grudnia 2024 roku. Od wersji F2 wprowadzono wiele zmian, a po drodze wydano jeszcze inne wersje (F3h i F3a). Pojawia się pytanie, czy na płycie w wersji 1.1 można instalować BIOS przeznaczony dla wersji 1.0? Tego nie można znaleźć w oficjalnych źródłach. Gigabyte wprowadza w ten sposób użytkownika w zakłopotanie. Istnieje obawa, że po instalacji takiego BIOS-u płyta główna może nie działać poprawnie. Dlatego do czasu wyjaśnienia tej kwestii wstrzymujemy się z instalacją nowej wersji BIOS-u.



Niebawem zaktualizujemy artykuł, prezentując etapy składania platformy. Przy okazji zapraszamy do komentowania, także w nowym systemie Disqus. CDN.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

co do biosu to dziwna sprawa (autor: ulan | data: 16/01/25 | godz.: 13:03 )

że gigabyte nic nie pisze na stronie...

a co komponentów to zastanawiam się czy jeżeli maja tam być testowane grafy to nie lepiej było trochę mocniejszy zasilacz?? taki koło 1000 Watt



Gigabyte... (autor: Kenjiro | data: 16/01/25 | godz.: 13:04 )

To nie pierwszy i ostatni przypadek, gdzie ten producent ma syf na swoich stronach.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.