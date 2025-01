Czwartek 16 stycznia 2025 Ryzen 5 7400F i Ryzen 5 9600 dołączyły do oferty AMD

Autor: Zbyszek | 11:29 W ostatnich dniach w ofercie AMD pojawiły się dwa nowe procesory - Ryzen 5 7400F i Ryzen 5 9600. Obydwa modele pasują do podstawki AM5 i są najtańszymi przedstawicielami swoich serii. Ryzen 5 7400F ma sześć rdzeni ZEN 4 (obsługa 12 wątków) o taktowaniu bazowym 3,7 GHz i Turbo 4,7 GHz. Technicznie rzecz biorąc jest to nieco wolniejsza wersja procesora Ryzen 5 7500F (ten ma taktowanie bazowe również 3,7 GHz, ale Turbo do 5,0 GHz). Z uwagi na dopisek F zintegrowany układ graficzny jest zablokowany, a wskaźnik TDP to 65W. Druga z nowości to również 6-rdzeniowy Ryzen 5 9600.



Ten model ma nowsze rdzenie ZEN 5, taktowanie bazowe 3,8 GHz i taktowanie Turbo 5,2 GHz, oraz aktywny zintegrowany układ graficzny. Faktycznie jest to trochę wolniejsza wersja procesora Ryzen 5 9600X, mająca dodatkowo zablokowany mnożnik. Taktowanie bazowe zostało obniżone z 3,9 GHz do 3,8 GHz, a taktowanie Turbo z 5,4 GHz do 5,2 GHz.



Obydwa procesory zostały wprowadzone przez AMD bez oficjalnego ogłoszenia, a ich sugerowane ceny nie zostały podane. Muszą być jednak tańsze niż Ryzen 5 7500F (oficjalna cena 179 USD) i Ryzen 5 9600X (oficjalna cena 249 USD), dlatego Ryzen 5 7400F powinien kosztować 150-160 USD, a Ryzen 5 7600 około 200-220 USD.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.