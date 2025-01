Czwartek 16 stycznia 2025 Intel ARC B570 - oficjalna premiera

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 11:48 Intel ogłosił oficjalną premierę kolejnej karty graficznej z serii ARC drugiej generacji. Jest to karta ARC B570, wyposażona w 10 GB pamięci GDDR6 i będąca trochę wolniejszą i tańszą wersją modelu ARC B580, jaki zadebiutował przed miesiącem. Nowa karta poza mniejszą ilością pamięci ma też o 10 procent mniej jednostek wykonawczych - aktywne jest 18 bloków Xe z 20 wszystkich, co przekłada się liczbę 2304 procesorów strumieniowych. Dodatkowo taktowanie Turbo GPU BGM-G21 zostało obniżone do 2500 MHz (z 2670 MHz w modelu ARC B580), a wszystkie zmiany wpłynęły też na obniżenie wskaźnika TDP ze 190W do 150W.



Według testów Intel ARC B570 oferuje o 10-15 procent niższą wydajność niż ARC B580, co pozwala na konkurowanie z kartami GeForce RTX 4060 i Radeon RX 7600 i 7600X, ale już bez przewagi wydajności nad nimi, jaką ma ARC B580.



Sugerowana cena ARC B570 w USA to 219 USD (netto), co według naszych obliczeń powinno przełożyć się na 1100-1150 zł brutto w Polsce. Dla porównania oficjalna rekomendowana cena ARC 580 w naszym kraju to 1299 zł brutto.





Na koniec przypomnienie najważniejszych nowości technicznych wprowadzonych w architekturze Xe2 - według Intela każda blok wykonawczy Xe oferuje o 70 procent wyższą wydajność w rasteryzacji w porównaniu do poprzedniej generacji. O 50-100 procent poprawiono też wydajność jednostek RayTracing - mają one nie dwa lecz trzy niezależne potoki wykonawcze, dwukrotnie bardziej wydajną jednostkę przetwarzania geometrii i dwukrotnie większą pamięć podręczną. Kolejne zmiany to powiększone pamięci podręczne L1 i L2, oraz ulepszone jednostki XMX (obliczenia na macierzach - odpowiednik Tensorów Nvidia), które obsługują teraz dodatkowe typy danych INT2, INT4, INT8, FP16, BF16 i TF32.



Usprawniono też jednostkę obsługi wyświetlaczy i multimediów - dzięki temu karty ARC drugiej generacji obsługują HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1 (UHBR 13.5), oraz formaty: VP9, AV1, HEVC, AVC i AAVC-H, i H265 w tym w trybie 10-bitowym (kodowanie 4:2:2). Wraz z kartami ARC drugiej generacji zadebiutowała też technologia upscalingu rozdzielczości XeSS Super Resolution drugiej generacji, oferująca niższe opóźnienia i mniejsze czasy generowania klatek.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.