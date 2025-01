Czwartek 16 stycznia 2025 GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080 - harmonogram premier

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 11:01 Zgodnie z niedawnym ogłoszeniem Nvidia, jeszcze pod koniec tego miesiąca zadebiutują dwie pierwsze karty graficzne GeForce nowej generacji, z serii RTX 50. Będą to GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080, czyli następcy nie produkowanych już kart z serii GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080 / 4080 Super. W ostatnich dniach Nvidia ustaliła już ostateczne daty premier tych kart. Dzięki temu wiemy, że jako pierwszy zadebiutuje flagowy GeForce RTX 5090 - jego oficjalna premiera odbędzie się w piątek 24 stycznia.



Sześć dni później, w czwartek 30 stycznia zniesione zostanie embargo na publikację testów i recenzji kart GeForce RTX 5080. Również tego dnia w Chinach zadebiutuje GeForce RTX 5090D, czyli spowolniona wersja GeForce RTX 5090 dla tamtejszego rynku, spełniająca wymagania eksportowe USA.



Na koniec przypomnijmy specyfikacją i ceny nowych kart podane przez Nvidia na początku stycznia podczas targów CES 2025.



GeForce RTX 5090 ma wskaźnik TDP 575W, 32 GB pamięci GDDR7 28 Gbps z 512-bitową magistralą (przepustowość 1,8 TB/s), i 21760 rdzeni CUDA (plus 680 jednostek TMU, 192 jednostki ROP, 680 jednostek Tensor i 170 jednostek RT). Zastosowany chip GB202 ma 92 miliardy tranzystorów, w porównaniu do 76,3 mld w układzie AD102. Kartę wyceniono na 1999 USD netto / 10299 zł brutto.



GeForce RTX 5080 ma wskaźnik TDP 360W, 16 GB pamięci GDDR7 30 Gbps z 256-bitową magistralą (przepustowość 960 GB/s), i 10752 rdzeni CUDA (plus 336 jednostek TMU, 128 jednostek ROP, 336 jednostek Tensor i 84 jednostki RT). Kartę wyceniono na 999 USD netto / 5199 zł brutto





