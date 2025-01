Czwartek 16 stycznia 2025 Nvidia zdecydowanie nie popiera restrykcji USA dotyczących technologii AI

Autor: Zbyszek | źródło: różne | 12:08 W ostatnich dniach w sieci jak burza przetaczają się informacje związane z ogłoszonymi przez USA najnowszymi restrykcjami dotyczącymi eksportu zaawansowanych technologi związanych z tzw. sztuczną inteligencją. Wprowadzone restrykcje nie dotyczą tylko kilkunastu krajów na świecie - dla wszystkich pozostałych krajów, w tym Polski dostęp do amerykańskich technologii związanych z AI, w tym układów scalonych i zaawansowanego oprogramowania ma być limitowany i kontrolowany. Restrykcje nie dotyczą tylko: Kanady, Japonii, Tajwanu, Korei Południowej, Australii i Nowej Zelandii, a w Europie: Włoch, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji i Finlandii.



Poza krajami gdzie dostęp do amerykańskich rozwiązań i technologii związanych z AI będzie ograniczony, restrykcje wprowadzają wykaz państw objętych 100 procentowym embargiem: są to Korea Północna, Chiny, Rosja, Białoruś, Birma i Kambodża, Iran, Irak, Afganistan, Syria, Libia i Sudan oraz kilka innych krajów środkowej Afryki, a w Ameryce Środkowej i Południowej - Wenezuela, Kuba i Nikaragua.



W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Białego Domu wyjaśniono, że chodzi o kwestie bezpieczeństwa oraz zachowania przez USA technologicznej przewagi. Jak dodano - sztuczna inteligencja szybko staje się centralnym elementem zarówno bezpieczeństwa, jak i siły gospodarczej, a Stany Zjednoczone muszą działać zdecydowanie, aby przewodzić tej transformacji. Do tego sztuczna Inteligencja w niewłaściwych rękach ma potencjał, by stanowić poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA.



Wprowadzone restrykcje spotkały się już z szeroką reakcją po obu stronach Oceanu Atlantyckiego - w Europie głównie ze strony organów i przedstawicieli Unii Europejskiej i władz krajów UE objętych restrykcjami, a w USA głównie ze strony producentów oprogramowania i układów scalonych przeznaczonych dla tzw. sztucznej inteligencji.





Restrykcjom sprzeciwia się np. Nvidia, która wydała w tej sprawie oficjalne oświadczenie. Czytamy w nim m.in, że: "Przez dziesięciolecia przywództwo w ekosystemach komputerowych i oprogramowania było kamieniem węgielnym amerykańskiej siły i wpływów na całym świecie. Światowe zainteresowanie akceleratorami obliczeniowymi do zastosowań AI to ogromna szansa dla USA, którą należy pielęgnować, promować gospodarkę i tworzyć nowe miejsca pracy w USA. Wprowadzone restrykcje mogą podważyć to przywództwo USA oraz zagrażają innowacyjności i wzrostowi gospodarczemu na całym świecie".



Nvidia zarzuca też, że te ponad 200-stronicowe przepisy były opracowane w tajemnicy, bez szerokich konsultacji i bez kontroli ustawodawczej, i są daleko idącym przekroczeniem uprawnień, narzucającym biurokratyczną kontrolę nad tym, w jaki sposób wiodące amerykańskie półprzewodniki, komputery, systemy i oprogramowanie są projektowane i sprzedawane na całym świecie. W oświadczeniu Nvidia pada też podsumowanie, że Ameryka zawsze liderowała dzięki innowacjom, konkurencji i dzieleniu się technologiami ze światem — a nie wycofując się za sztuczny mur.





Swoje oświadczenie wydała też Komisja Europejska

"Jesteśmy zaniepokojeni przyjętymi dziś środkami USA ograniczającymi dostęp do eksportu zaawansowanych technologii AI dla wybranych państw członkowskich UE i ich firm. Uważamy również, że leży w interesie ekonomicznym i bezpieczeństwa USA, aby UE kupowała zaawansowane chipy AI od USA bez ograniczeń: ściśle współpracujemy, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, i stanowimy dla USA szansę ekonomiczną, a nie zagrożenie dla bezpieczeństwa."











