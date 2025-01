Sobota 18 stycznia 2025 ASUS VivoBook S K5504VN-MA088W – solidny wybór z wyświetlaczem OLED

Autor: Adam | 23:39 ASUS VivoBook S K5504VN-MA088W to laptop, który łączy nowoczesne podzespoły z atrakcyjnym designem. Wyposażony w procesor Intel Core i5-13500H, 16 GB pamięci RAM i kartę graficzną Intel Arc A350M, oferuje wydajność wystarczającą do codziennych zadań i lekkiej pracy kreatywnej. 15,6-calowy ekran OLED zapewnia wyraziste kolory i głęboką czerń, a system Windows 11 Home sprawia, że korzystanie z urządzenia jest intuicyjne. Model ten posiada również szybki dysk SSD o pojemności 512 GB, co wpływa na komfort pracy i szybkość uruchamiania aplikacji. Laptop może zainteresować osoby szukające urządzenia z dobrą relacją ceny do jakości, zwłaszcza teraz, gdy w sklepie Media Expert trwa promocja. Cena wynosi obecnie 3299 zł z kodem WW1701-230125, a oferta obowiązuje do 23 stycznia 2025 roku. Poniżej przyjrzymy się bliżej jego specyfikacji oraz możliwościom.



Specyfikacja techniczna



Laptop ASUS VivoBook S K5504VN-MA088W wyróżnia się dobrze zbalansowanymi podzespołami, które sprawdzą się w różnych scenariuszach użytkowania. Oto jego najważniejsze cechy:



Procesor: Intel Core i5-13500H, 12 rdzeni, 16 wątków, taktowanie bazowe 2,6 GHz, do 4.7 (Turbo), 13. gen.

Intel Core i5-13500H, 12 rdzeni, 16 wątków, taktowanie bazowe 2,6 GHz, do 4.7 (Turbo), 13. gen. Pamięć RAM: 16 GB DDR4, zapewniająca płynność pracy nawet przy wielu otwartych aplikacjach.

16 GB DDR4, zapewniająca płynność pracy nawet przy wielu otwartych aplikacjach. Dysk SSD: 512 GB, oferujący szybki dostęp do danych i przestrzeń na pliki użytkownika.

512 GB, oferujący szybki dostęp do danych i przestrzeń na pliki użytkownika. Karta graficzna: Intel Arc A350M, odpowiednia do podstawowych zastosowań multimedialnych i lekkiej edycji wideo.

Intel Arc A350M, odpowiednia do podstawowych zastosowań multimedialnych i lekkiej edycji wideo. Wyświetlacz: 15,6" OLED o rozdzielczości 2880 x 1620px, 120Hz.

15,6" OLED o rozdzielczości 2880 x 1620px, 120Hz. System operacyjny: Windows 11 Home.







Ekran OLED – kluczowy atut



Jednym z wyróżników tego modelu jest ekran OLED. Technologia ta zapewnia doskonały kontrast i odwzorowanie kolorów, co szczególnie docenią osoby pracujące z grafiką, zdjęciami czy materiałami wideo. Dzięki rozdzielczości 2880 x 1620px wraz z odświeżaniem 120Hz obraz jest szczegółowy, a głęboka czerń i wysoka jasność sprawiają, że korzystanie z laptopa jest komfortowe nawet w jasnym otoczeniu.





Wydajność w codziennym użytkowaniu



Procesor Intel Core i5-13500H w połączeniu z 16 GB pamięci RAM zapewnia płynne działanie podczas przeglądania internetu, pracy biurowej czy oglądania filmów. Karta graficzna Intel Arc A350M pozwala na podstawowe zadania graficzne, takie jak edycja zdjęć czy prostsze projekty wideo. Warto jednak pamiętać, że do bardziej wymagających zastosowań kreatywnych lub gier, sprzęt może mieć ograniczenia.



Przechowywanie danych



512 GB przestrzeni na dysku SSD to wystarczająco dużo miejsca na dokumenty, zdjęcia czy filmy. Szybki odczyt i zapis danych sprawia, że system operacyjny i aplikacje uruchamiają się błyskawicznie. Jeśli jednak potrzebujesz więcej miejsca, warto rozważyć zewnętrzne dyski lub przechowywanie w chmurze.



Promocja w Media Expert



Do 23 stycznia 2025 roku w sklepie Media Expert można nabyć ASUS VivoBook S K5504VN-MA088W w promocyjnej cenie 3299 zł. Wystarczy użyć kodu rabatowego WW1701-230125 podczas zakupu. Kliknij tutaj, aby sprawdzić ofertę.



Podsumowanie



ASUS VivoBook S K5504VN-MA088W to laptop, który może być dobrym wyborem dla osób szukających urządzenia do codziennego użytku. Ekran OLED z wysoką rozdzielczością i przyzwoita specyfikacja techniczna sprawiają, że sprzęt dobrze sprawdza się w pracy biurowej, przeglądaniu internetu czy korzystaniu z multimediów. Warto zwrócić uwagę na aktualną promocję w Media Expert, która czyni ten model jeszcze bardziej atrakcyjnym pod względem ceny.



- - - - -









Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.