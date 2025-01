Sobota 18 stycznia 2025 Chłodzenie wodle Alphacool Apex 1 CPU Cooler dla AM5 i LGA 1700/1851

Autor: Adam | źródło: Alphacool | 10:26 Alphacool prezentuje Apex 1, pierwszy chłodzenie wodne CPU z serii Apex. Łączy ono maksymalną wydajność chłodzenia, wyjątkowy design oraz wysokiej jakości dobór materiałów. Apex 1 integruje sprawdzoną technologię cross-slot z nową płytką 3D-Jetplate 2.0, zapewniając optymalną wydajność chłodzenia zarówno dla procesorów AMD, jak i Intel najnowszej generacji. Komora wstępna przed płytką 3D-Jetplate 2.0 wygładza przepływ wody i równomiernie rozprowadza ją na płytce Jetplate oraz na żeberkach chłodzących miedzianej podstawy. Zarówno miedziana podstawa, jak i mosiężna część złączki są precyzyjnie obrabiane metodą CNC, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania.



Alphacool oferuje dwie wersje chłodzenia. Wersja dla AMD AM5 posiada przesuniętą podstawę chłodzenia, która nie znajduje się centralnie na CPU. Zamiast tego jest ustawiona tak, aby kierować wtrysk wody dokładnie na środek procesora. Wersja Intel ma centralnie umiejscowioną podstawę chłodzenia, która pokrywa całą powierzchnię procesora. Obie wersje zapewniają wyjątkową wydajność chłodzenia.



Design chłodzenia został zaprojektowany tak, aby całkowicie pokrywał gniazdo procesora oraz otwory montażowe. Nie wpływa to jednak na instalację, która pozostaje niezwykle prosta. Dodatkowo chłodzenia są wyposażone w podświetlenie aRGB, umieszczone zarówno na górze, jak i z boku w kierunku pamięci RAM, idealnie uzupełniając całość projektu.



Alphacool Apex 1 jest już dostępny w wersjach AM5 oraz LGA 1700/1851 w sklepie internetowym Alphacool.









