Zdobądź soundbar Hisense za 1 zł lub 25% TANIEJ! Nie przegap okazji

Autor: Adam | 16:44 Soundbary są coraz częściej wybieranym rozwiązaniem, które poprawia jakość dźwięku w domowych zestawach multimedialnych. W tym artykule przyjrzymy się kilku modelom soundbarów marki Hisense, dostępnym w ofercie Media Expert. Każdy z nich oferuje inne możliwości i warunki promocyjne przy zakupie wybranych telewizorów Hisense. Sprawdzimy, czym się różnią, jakie mają specyfikacje i jak skorzystać z promocji.







Hisense U5120GW



Hisense U5120GW to model wyposażony w system dźwięku przestrzennego 5.1.2 z obsługą Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS i mocą wyjściową na poziomie 510 W, co przekłada się na wyjątkową moc i dynamikę dźwięku. W zestawie z soundbarem, otrzymujemy bezprzewodowy subwoofer oraz zestaw głośników, które tworzą efekt dźwięku przestrzennego. Dzięki zaawansowanym technologiom, dźwięk jest dynamiczny i przestrzenny, co poprawia doświadczenia podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki.



Promocja: Przy zakupie wybranych telewizorów Hisense, cena tego modelu zostaje obniżona o 25% ( po podaniu kodu P-23989). Szczegóły dostępne są tutaj.



Hisense AX5120G



Hisense AX5120G to model z obsługą Dolby Atmos oraz DTS:X, który oferuje moc wyjściową 420 W. Zestaw zawiera zewnętrzny subwoofer i głośniki tylne, które wspólnie tworzą przestrzenny dźwięk wysokiej jakości. Model ten sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w bardziej zaawansowanych zestawach audio.



Promocja: Przy zakupie wybranych telewizorów Hisense, cena tego modelu wynosi 1 zł (po podaniu kodu P-23989-2). Szczegóły dostępne są tutaj.



Hisense HS205G



Hisense HS205G to kompaktowy soundbar z mocą wyjściową 60 W, który nadaje się do mniejszych pomieszczeń. Posiada technologię Dolby Audio oraz Bluetooth, co umożliwia wygodne przesyłanie dźwięku z urządzeń mobilnych. Jest to prostszy model, idealny dla osób szukających podstawowego rozwiązania audio.



Promocja: Przy zakupie wybranych telewizorów Hisense, cena tego modelu również wynosi 1 zł (po podaniu kodu P-23989-1) . Szczegóły dostępne są tutaj.



Podsumowanie



Soundbary marki Hisense to różnorodne propozycje dla osób poszukujących lepszego brzmienia w domowych zestawach multimedialnych. Modele U5120GW, AX5120G oraz HS205G różnią się specyfikacją i przeznaczeniem, ale każdy z nich może być nabyty na atrakcyjnych warunkach promocyjnych. Szczegóły dotyczące promocji znajdziesz na stronie Media Expert. Akcja trwa do 28.02 lub do wyczerpania zapasów na stronie sklepu.



