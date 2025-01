Wtorek 21 stycznia 2025 AMD zapowiada: Radeon 9070 XT i Radeon 9070 w marcu

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:02 David McAfee, jeden z wiceprezesów i dyrektor wykonawczy w firmie AMD poinformował za pośrednictwem swojego profilu w serwisie X, że nowe karty graficzne z serii Radeon RX 9000 trafią do sprzedaży w marcu. Wówczas zadebiutować powinny Radeon 9070 XT i Radeon 9070, oparte na architekturze RDNA 4 i wyposażone w 4nm chip Navi 48 oraz 16 GB pamięci GDDR6. Zapowiedź wiceprezesa AMD jest trochę rozczarowująca, a zarazem dziwna - przynajmniej od tygodnia w sieci pojawiają się liczne zdjęcia pochodzące ze sklepów, przedstawiające nowe Radeony gotowe do sprzedaży (na którą nie ma wciąż zgody).



Także część sklepów internetowych dodała już nowe Radeony do swoich ofert, nierzadko dodając ich zdjęcia i pełne specyfikacje przy czym nt. dostępności widnieje albo informacja "brak" albo spodziewana dostawa do sklepu: 23 stycznia.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.