Wtorek 21 stycznia 2025 Podrobione procesory Ryzen 7 9800X 3D w sprzedaży w Chinach

Autor: Zbyszek | źródło: ChipHell | 19:19 W Chinach do sprzedaży trafiły podróbki niezwykle popularnych procesorów Ryzen 7 9800X 3D. Fałszywe CPU mają osłonę termiczną niemal w stu procentach przypominającą oryginalną. Pod nią nie znajduje się jednak 8 rdzeni ZEN 5 z pamięcią 3D V-Cache, lecz losowy procesor z serii Ryzen 7000, najczęściej z serii Ryzen 7700 lub Ryzen 7600. Prawodpodobnie ktoś zajmuje się produkowaniem podrobionych osłon termicznych procesora Ryzen 7 9800X 3D, montuje je na tańsze procesory poprzedniej generacji, a tak spreparowane procesory podmienia za oryginalne Ryzeny 7 9800X 3D.



Z ww. powodu należy zachować ostrożność przy nabywaniu procesora Ryzen 7 9800X 3D - na przykład zapisać sobie zdjęcie oryginalnego procesora w wysokiej rozdzielczości, i porównać do niego zakupiony egzemplarz. Prawdziwy Ryzen 7 9800X 3D ma substrat (płytkę drukowaną) o niebieskim zabarwieniu, a starsze modele z serii 7000 mają substrat o bardziej zielonym odcieniu, oraz wyraźnie inne ułożenie elementów dyskretnych w bocznych otworach osłony termicznej.











