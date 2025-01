Czwartek 23 stycznia 2025 Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A9+ w świetnej cenie. Sprawdź!

Autor: Adam | 23:43 Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A9+ 11" 4/64 GB to urządzenie, które łączy przystępną cenę z funkcjonalnością. Model ten wyróżnia się 11-calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości oraz wydajnością wystarczającą do codziennych zadań. Jego konstrukcja jest minimalistyczna i praktyczna. Zastosowana pamięć 4/64 GB pozwala na wygodne przechowywanie plików oraz uruchamianie aplikacji. Tablet sprawdzi się jako narzędzie do przeglądania internetu, czytania czy odtwarzania multimedialnych treści. Obecnie w Media Expert trwa promocja na ten model. Do 30 stycznia 2025 roku można go kupić w cenie 699 zł (z kodem WW2001-300125).



Specyfikacja techniczna



Wyświetlacz: 11 cali, rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli

Procesor: ośmiordzeniowy

Pamięć: 4 GB RAM, 64 GB ROM

System operacyjny: Android

Bateria: 7040 mAh

Obsługa Wi-Fi: tak

Kamera tylna: 8 MP

Kamera przednia: 5 MP

Złącza: USB-C, gniazdo na kartę microSD









Możliwości urządzenia



Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A9+ 11" sprawdzi się jako urządzenie do codziennego użytku. Jego wyświetlacz IPS oferuje żywe kolory i dobrą widoczność nawet pod kątem, co czyni go odpowiednim do oglądania filmów czy przeglądania zdjęć. Procesor oraz ilość pamięci RAM pozwalają na płynną pracę w aplikacjach biurowych oraz przeglądarkach internetowych. Wsparcie dla kart microSD umożliwia zwiększenie przestrzeni na dane do 1 TB.



Wykorzystanie tabletu w codziennym życiu



Tablet jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują lekkiego i mobilnego sprzętu. Jego bateria pozwala na wielogodzinną pracę, a lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie. Model ten może pełnić rolę domowego centrum rozrywki lub wsparcia w pracy zdalnej. Przydatne może okazać się również wsparcie dla aplikacji edukacyjnych i narzędzi do czytania.



Promocja w Media Expert



Obecnie tablet SAMSUNG Galaxy Tab A9+ 11" 4/64 GB jest dostępny w Media Expert w cenie 699 zł. Promocja trwa tylko do 30 stycznia 2025 roku. Więcej informacji o produkcie można znaleźć pod adresem Media Expert.

Sprawdź również inne produkty w atrakcyjnych cenach, ponieważ wciąż trwa Wielka Wyprzedaż w Media Expert. Nie przegap szansy!



Podsumowanie



SAMSUNG Galaxy Tab A9+ 11" 4/64 GB to urządzenie skierowane do osób poszukujących praktycznego tabletu w przystępnej cenie. Jego funkcjonalność, solidna specyfikacja i atrakcyjna cena w promocji czynią go godnym uwagi wyborem. Oferta w Media Expert, ważna do 30 stycznia 2025 roku, pozwala zakupić go w cenie 699 zł. To interesująca propozycja dla użytkowników o zróżnicowanych potrzebach.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





