Czwartek 23 stycznia 2025 Oficjalna premiera GeForce RTX 5090

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 15:48 Nvidia ogłosiła oficjalną premierę swojej pierwszej karty graficznej kolejnej generacji - GeForce RTX 5090. Karta bazuje na układzie krzemowym GPU GB202 z architekturą Blacwell, który zawiera 92 miliardy tranzystorów i jest wytwarzany w litografii 4nm. Oprócz tego zastosowano w miej 32 GB pamięci GDDR7 28 Gbps z 512-bitową magistralą (przepustowość 1,8 TB/s) i całkowicie nowy system chłodzenia. Do dyspozycji jest 21760 rdzeni CUDA, oraz 680 jednostek TMU, 192 jednostki ROP, 680 jednostek Tensor i 170 jednostek RT. Wadą jest bardzo wysokie zużycie energii, realnie dochodzące do prawie 600W (wskaźnik TDP 575W).



Według testów nowy GeForce RTX 5090 oferuje w rozdzielczości 4K średnio o 35 procent wyższą wydajność niż GeForce RTX 4090, a w niższych rozdzielczościach jego przewaga jest mniejsza (prawdopodobnie ograniczeniem zaczyna być wydajność procesora).



GeForce RTX 5090 pojawi się w sprzedaży jutro, w sugerowanej cenie 10299 zł brutto. W sterownikach do karty dostępna będzie nowa wersja DLSS, czyli DLSS 4.0 z techniką Multi Frame Generation. Po włączeniu DLSS 4.0 w trybie Performance + Frame Gen x4, GeForce RTX 5090 rzeczywiście oferuje dwukrotnie więcej klatek na sekundę, niż GeForce RTX 4090 wraz z DLSS 3.x.



Na koniec kilka informacji technicznych na temat architektury Blackwell - zastosowano w niej kolejną generację jednostek Tensor (obliczenia na macierzach) oraz jednostek RayTracing, a także nowe programowalne jednostki obliczeniowe przeznaczone do wykonywania różnych obliczeń w zastosowaniach związanych z tzw. sztuczną inteligencją. Z nowych Tensorów korzysta właśnie DLSS 4.0, natomiast nowe jednostki do zastosowań AI mają być też użyte do kompresja tekstur w oparciu o sieci neuronowe (Neural Texture Compresion).



Nowe systemy chłodzenia składają się z komory parowej i rurek cieplnych dostarczających ciepło do kilku połączonych ze sobą radiatorów. Całość jest owiewana przez dwa duże wentylatory, każdy z nich przedmuchuje powietrze na rewers karty. Płytka drukowana ma bardzo kompaktowe wymiary, jest umieszczona w centralnej części karty i nie łączy się bezpośrednio ze śledziem. Dzięki temu nowe systemy chłodzenia mają jeszcze wyższą wydajność.









