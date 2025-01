Czwartek 23 stycznia 2025 Wpadka AMD: Radeon RX 9070 XT miał mieć premierę dzisiaj

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 15:16 Na oficjalnych profilach firmy AMD w serwisie X pojawiły się dzisiaj reklamy i materiały zachęcające do grania w gry komputerowe przy użyciu karty Radeon RX 9070 XT "już teraz". Tym samym potwierdza to, że początkowo premiera nowej karty z architekturą RDNA 4 miała obyć się w dniu dzisiejszym - wcześniej niektóre sklepy internetowe podawały datę dostępności nowych Radeonów jako właśnie 23 stycznia. AMD prawdopodobnie zmieniło plany po tym, jak Nvidia zdecydowała na premierę GeForce RTX 5090 tego samego dnia. Niefortunnie dla AMD nie zdążono wycofać części publikacji i reklam związanych z niedoszłą premierą karty Radeon RX 9070 XT w dniu dzisiejszym.



Obecnie wiadomo, także dzięki oficjalnym wypowiedziom ważnych pracowników AMD, że Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070 zadebiutują w marcu. Producent powinien wykorzystać kilka dodatkowych tygodni oczekiwania na poprawę dostępności kart w dniu premiery i udoskonalenie sterowników (w tym też w zakresie wydajności w grach).











