Core Ultra 5 225, 235, 245 i Core Ultra 7 265 trafiły do sprzedaży

Autor: Zbyszek | źródło: wł | 15:34 Intel poszerzył ofertę swoich najnowszych procesorów Core Ultra (nazwa kodowa "Arrow Lake") o kolejne modele procesorów. Do oferowanych od jesieni Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K/KF i Core Ultra 5 245 K/KF dołączyły tańsze procesory z zablokowanym mnożnikiem i niższymi wskaźnikami TDP. W ramach serii Core Ultra 5 nowości to: Core Ultra 5 225F, Core Ultra 5 225, Core Ultra 5 235 i Core Ultra 5 245. Pierwsze dwa z nich otrzymały sześć wydajnych rdzeni (Turbo do 4,9 GHz) oraz cztery efektywne rdzenie (Turbo do 4,4 GHz). Core Ultra 5 235 i Core Ultra 5 245 mają natomiast po sześć efektywnych rdzeni i osiem wydajnych rdzeni.



Obydwa modele różni tylko częstotliwość taktowania - w Core Ultra 5 235 wydajne rdzenie mogą przyspieszać do 5,0 GHz, a efektywne do 4,4 GHz, natomiast w Core Ultra 5 245 obie wartości są o 100 MHz wyższe - odpowiednio 5,1 GHz i 4,5 GHz.



Na dokładkę Intel dodał trzy modele z serii Core Ultra 7 lub 9. Są to: Core Ultra 7 265 i Core Ultra 7 265F dysponujące 8 wydajnymi rdzeni o taktowaniu do 5,3 GHz i 12 efektywnymi rdzeniami o taktowaniu do 4,6 GHz, oraz Core Ultra 9 285, mający 8 wydajnych rdzeni o taktowaniu do 5,6 GHz i 16 efektywnych rdzeni o taktowaniu do 4,6 GHz.



Pierwsze z nowych procesorów są już dostępne w sklepach (np. Core Ultra 5 225 w x-kom za 1099 zł).



Dłużej na swój debiut poczeka Core Ultra 3 205, dysponujący 4 wydajnymi rdzeniami Lion Cove o taktowaniu do 4,8 GHz, i czterema efektywnymi rdzeniami Skymont o taktowaniu do 4,2 GHz.





