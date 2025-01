Wtorek 28 stycznia 2025 Patriot wypuszcza nowe, sybkie SSD - P400 V4, PVP30 i EV330

Autor: Adam | źródło: Patriot | 08:29 Patriot prezentuje nowe nośniki danych i akcesoria. Wśród nowości znajdują się: przystępny cenowo dysk P400 V4, wszechstronny i mobilny PVP30, a także obudowa na dysk EV330. Najszybszy z nowych produktów jest SSD Patriot P400V4, wyposażony w kontroler PCIE 4.0 NVMe. Ten dysk oferuje prędkości sięgające 6200 MB/s przy odczycie i 5200 MB/s przy zapisie. Patriot P400 V4 został zoptymalizowany pod kątem kompatybilności z PC i PS5. Na PS5 gwarantuje prędkości odczytu sekwencyjnego do 6000 MB/s, co przekłada się na płynne granie i szybkie czasy ładowania.



Do tego zaprojektowany z myślą o trwałości zaawansowany radiator z grafenem efektywnie zarządza ciepłem, zapewniając stabilną wydajność na najwyższym poziomie. Kompaktowa konstrukcja M.2 2280 obsługuje szeroki zakres konfiguracji i sprawdzi się również w laptopach. Dysk dostępny jest w szerokiej gamie pojemności od 500 GB do 4 TB.



Sugerowane ceny producenta za dyski Patriot P400 V4 prezentują się następująco:



· 500 GB - 182 zł

· 1 TB - 288 zł

· 2 TB - 500 zł

· 4 TB - 978 zł





Przenośny dysk SSD PVP30 został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy wymagają niezawodności i wydajności. Umieszczony w wytrzymałej obudowie ze stopu cynku, oferuje wyjątkową trwałość i efektywność termiczną, zapewniając jednocześnie błyskawiczne prędkości transferu do 1 000 MB/s dzięki wykorzystaniu możliwości USB 3.2 Gen 2. Ten kompaktowy przenośny dysk jest też kompatybilny z różnymi urządzeniami i dostępny w pojemnościach do 2 TB.



PVP30 wyposażony jest w podwójne złącza USB Type-A i Type-C, co zapewnia bezproblemową kompatybilność ze smartfonami, tabletami, komputerami Mac, PC oraz konsolami do gier, a tym samym elastyczność w rozszerzaniu cyfrowej biblioteki i zarządzaniu plikami na wielu urządzeniach.





PVP30 wyposażony jest także w ulepszony system odprowadzania ciepła, co gwarantuje stałą wysoką wydajność transferu danych, nawet podczas intensywnego użytkowania.



Sugerowane ceny producenta za PVP30 prezentują się następująco:



· 512 GB - 163 zł

· 1 TB - 277 zł

· 2 TB - 500 zł



Masz stary dysk M.2 2230? Obudowa Patriot EV330 umożliwia przekształcenie go w zewnętrzny nośnik danych. Dysk SSD możesz wykorzystać jako dodatkową pamięć dla iPhone-a, Steam Decka, ASUS ROG Ally lub MSI Claw. Nadaje się również do przechowywania zdjęć, filmów i plików czy wykonywania kopii zapasowych. Dzięki szybkim transferom plików (do 10 Gb/s) obsługuje współpracę z tabletami, laptopami i innymi urządzeniami biurowymi.



EV330 jest kompatybilny z różnorodnymi urządzeniami, takimi jak komputery stacjonarne, MacBooki, laptopy z Windows, tablety i smartfony. Waży 52 gramy, co ułatwia jego przenoszenie. Maksymalna pojemność pamięci wynosi 2 TB. Cena sugerowana przez producenta to 89 zł.









