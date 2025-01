Wtorek 28 stycznia 2025 Kamery z motozoomem i rejestrator z wbudowanym routerem od VIGI

Autor: Adam | źródło: TP-Link | 08:45 TP-Link wzbogaciło swoje portfolio urządzeń do monitoringu o najnowsze modele kamer Insight i rejestratory sieciowe VIGI, stawiając na połączenie niezawodnej technologii z nowoczesnym designem. Insight S445Zl i Insight S345ZI to 4-megapikselowe kamery Super HD z 5-krotnym zoomem optycznym (długość ogniskowej 2,7-13,5 mm) i inteligentnymi funkcjami analityki, które wnoszą profesjonalny monitoring w zupełnie nową erę. Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy w obu modelach pozwala użytkownikowi dostosować pole widzenia (FOV) do wybranego obszaru, co pomaga ograniczyć liczbę nieprawidłowych stref wykrywania i zwiększyć wyraźność celu.



Kamery typu turret S445Zl i typu bullet S345ZI odznaczają się odpornością na warunki atmosferyczne (klasa szczelności IP67) i uszkodzenia mechaniczne (klasa wytrzymałości mechanicznej IK10), a zasięg doświetlenia w podczerwieni do 60 metrów gwarantuje wyraźny obraz również nocą. Technologie takie jak klasyfikacja ludzi i pojazdów, rozbudowane algorytmy wykrywania Smart czy inteligentna korekcja wideo pomagają uzyskać szczegółowy i pewny podgląd, nawet w wymagających lokalizacjach. Dodatkowo zapewniono interfejs audio i alarmu, co sprzyja skutecznemu nadzorowi w firmach, zakładach produkcyjnych czy domach. Oparte na kodowaniu H.265+ rozwiązania umożliwiają optymalne wykorzystanie pasma i przestrzeni dyskowej, co jest szczególnie istotne w większych instalacjach monitorujących.





VIGI InSight S345ZI.







VIGI InSight S445ZI





Obok urządzeń z mechanicznym zoomem w ofercie pojawia się także Insight S245 – kopułkowa kamera 4MP Full Color dostępna w wersji z obiektywem stałoogniskowym 2,8 mm lub 4 mm. Dzięki białym diodom doświetlającym potrafi zachować kolorowy obraz w warunkach słabego oświetlenia. Model ten, podobnie jak kamery z zoomem, zapewnia zaawansowane wykrywanie obiektów oraz wysoki poziom ochrony przed warunkami zewnętrznymi (IP67), co sprawia, że sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach – od prywatnych posesji aż po wymagające środowiska przemysłowe. Co więcej, kamera S245 wykorzystuje inteligentne algorytmy analizy wideo do klasyfikacji ludzi i pojazdów, co znacząco ułatwia przeglądanie nagrań i wyszukiwanie konkretnych zdarzeń. Dzięki mechanizmowi rozróżniania obiektów użytkownik może w precyzyjny sposób dostosować ustawienia wykrywania do swoich potrzeb, koncentrując się na realnych zagrożeniach i skracając czas reakcji na niepokojące zdarzenia.





VIGI InSight S245





TP-Link poszerzył swój asortyment urządzeń z serii VIGI również o dwa nowe rejestratory VIGI NVR. Model NVR4016H z 16 kanałami sprawdzi się w średnich i większych instalacjach – pozwala na jednoczesny podgląd obrazu z wielu kamer, obsługę czterech dysków twardych o pojemności do 16 TB każdy oraz zapisywanie i odtwarzanie materiałów wideo w kodowaniu H.265+. Niewielki, 8-kanałowy NVR1108H-W z wbudowanym modułem Wi-Fi pełni nie tylko rolę rejestratora, ale może też pełnić funkcję routera w miejscach, w których brakuje klasycznej infrastruktury sieciowej. W obu urządzeniach zadbano o zgodność z protokołem ONVIF, dzięki czemu współpracują one z szeroką gamą kamer innych producentów.





VIGI NVR4016H







VIGI NVR1108H-W





Seria VIGI jest skierowana do użytkowników oczekujących profesjonalnego monitoringu w domach i firmach, a przy tym ceniących prostą, wygodną obsługę. Zdalny podgląd P2P działa dzięki chmurze TP-Link ID oraz mobilnej aplikacji VIGI, którą można zainstalować na urządzeniach z iOS lub Androidem.



Modele Insight S445Zl i Insight S345ZI kosztują około 920 zł, Insight S245 to wydatek rzędu 560 zł, VIGI NVR4016H wynosi około 1700 zł, natomiast NVR1108H-W jest dostępny w cenie około 560 zł. Wszystkie urządzenia objęto trzyletnią gwarancją.





