Intel musiał obniżyć ceny nowych Xeonów o 20-30 procent

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 13:40 W listopadzie Intel oficjalnie wprowadził do sprzedaży nową generację swoich procesorów dla serwerów. Mowa o procesorach Intel Xeon 6. generacji z serii 6900P, dysponujące do 128 rdzeniami Redwood Cove. Niestety dla Intela, nowe Xeony wypadają gorzej niż konkurencyjne EPYC 5. generacji firmy AMD, które trafiły do sprzedaży w zbliżonym czasie. Rdzenie ZEN 5 mają wyższy wskaźnik IPC niż Redwood Cove, a dodatkowo AMD oferuje nawet wersje 192 rdzeniowe, podczas gdy procesory Xeon 6900P mają do 128 rdzeni. Jak się okazuje, zainteresowanie nowymi Xeonami było na tyle niskie, że zmusiło Intela do szybkiej korekty cen.



Zaledwie po dwóch miesiącach od oficjalnej premiery ceny procesorów obniżono przeciętnie o 20 procent, a niektórych modeli procesorów o około 30 procent. Wiemy o tym, ponieważ ceny zmieniły się w witrynie Intel ARK, gdzie podawana jest pełna specyfikacja poszczególnym procesorów wraz z ich cenami.



Flagowy 128 rdzeniowy Xeon 6980P kosztował jeszcze niedawno 17 800 USD za sztukę, a teraz jego cena wynosi 12 460 USD, czyli trochę mniej niż kosztuje 128-rdzeniowy EPYC 500 generacji (12 984 USD).



Cena 96-rdzeniowego Xeona 6952P została natomiast obniżona o 20 procent do 9115 USD, i także jest trochę niższa niż 96 rdzeniowego procesora EPYC 5. generacji.





