Wtorek 28 stycznia 2025 Trump zapowiada nałożenie cła na układy scalone z Tajwanu

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:08 Prezydent USA, Donald Trump zapowiedział w przyszłości nałożenie ceł na na układy scalone dostarczane do USA z Tajwanu. Dotyczyć ma to także układów scalonych pochodzących od największego na świecie wytwórcy, czyli firmy TSMC. Jak powiedział, posunięcie to ma sprawić, że docelowo produkcja układów scalonych zostanie w znacznej części przeniesiona na terytorium Stanów Zjednoczonych. Cło ma wynosić początkowo 25 procent, następnie 50 procent a docelowo 100 procent, i będzie odprowadzane do budżetu USA od wartości układów scalonych dostarczanych z Tajwanu do amerykańskich firm. Opłata nie będzie obowiązywała dla układów scalonych wyprodukowanych we fabrykach położonych na terenie USA.



TSMC to największy wytwórca układów scalonych na świecie, a głównymi klientami firmy są amerykańcy producenci tacy jak. Nvidia, Intel, AMD, Apple, Qualcomm, Microsoft czy Meta.



Tajwański producent uruchomił już w 2023 roku swoją pierwszą fabrykę układów scalonych zlokalizowaną w USA, a obecnie jest w trakcie budowy drugiej takiej placówki. Nie jest wykluczone, że zapowiedź Trumpa ma zmotywować TSMC do przyspieszenia planów budowy kolejnych fabryk układów scalonych na terenie USA.



Czy cła rzeczywiście wejdą w życie i jak szybko, tego nie wiemy. Zapowiedź mogła mieć na celu wywarcie wpływu na kierownictwo TSMC, a także być może rozpoczęcie dyskusji o konieczności przyspieszonej ewakuacji z Tajwanu kluczowych dla świata zachodniego technologii, z powodu zagrożenia militarnego ze strony sąsiadujących z Tajwanem Chin.





