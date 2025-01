Wtorek 28 stycznia 2025 Geekbench dostępny w wersji 6.4.0

Autor: DYD | 16:45 Primate Labs informuje, że Geekbench 6.4 jest już dostępny do pobrania. Najnowsza wersja wieloplatformowego testu wydajności od Primate Labs zawiera następujące zmiany w teście wydajności CPU:

• Wprowadzenie wsparcia dla rozszerzeń wektorowych RISC-V. Geekbench 6.4 wprowadza obsługę rozszerzeń wektorowych RISC-V, zwiększając wydajność zadań korzystających z instrukcji SIMD, gdy są uruchamiane na procesorach RISC-V obsługujących RVV.











• Poprawa wsparcia dla Arm Scalable Matrix Extensions (SME). W poprzedniej wersji Geekbench 6.3 obsługa SME wymagała, aby procesory implementowały zarówno instrukcje SME, jak i SME2. Geekbench 6.4 wymaga teraz, aby procesory implementowały albo same instrukcje SME, albo zarówno SME, jak i SME2, co zwiększa kompatybilność i wydajność dla nadchodzących modeli procesorów.



• Raportowanie użycia zestawu instrukcji. Geekbench 6.4 raportuje teraz wykryte i używane zestawy rozszerzeń instrukcji podczas testu wydajności CPU (np. AVX2, AVX512, SME, RVV). Raporty te dostarczają informacji o tym, które zestawy instrukcji są wykorzystywane przez Geekbench podczas pomiarów wydajności.



• Ulepszona detekcja topologii CPU. Geekbench 6.4 poprawia wykrywanie topologii CPU, szczególnie w przypadku systemów Linux z procesorami ARM i RISC-V.



Wyniki Geekbench 6.4 są porównywalne z wynikami Geekbench 6.3. Geekbench 6.4 jest zalecaną aktualizacją dla wszystkich użytkowników Geekbench 6.



Geekbench 6.4.0 dostępny jest do pobrania ze strony geekbench.com





