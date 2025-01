Czwartek 30 stycznia 2025 NVidia GeForce RTX 5080/5090 w sklepach, szczegóły o DLSS 4

Autor: Adam | źródło: NVidia | 15:00 Od dzisiaj dostępne są już w sklepach wcześniej ogłaszane karty graficzne NVidia GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080. Wraz z nimi debiutuje technika NVidia DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation. Ponadto opublikowano nowe sterowniki Game Ready i NVidia Studio oraz dużą aktualizację narzędzia NVidia App. Technika DLSS 4 wprowadza szereg usprawnień, w tym:

• Największą aktualizację wykorzystywanego modelu AI od czasu wydania DLSS 2.0 w 2020 roku. Od teraz funkcje DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction i DLAA będą obsługiwane, po raz pierwszy w historii branży graficznej, przez architekturę transformerów. Napędza ona pionierskie modele sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, Flux czy Gemini, a wykorzystanie jej w tym przypadku poprawia jakość, szczegółowość i stabilność obrazu, a także zmniejsza efekt smużenia.



• Udoskonalono model AI odpowiedzialny za technikę DLSS Frame Generation, co pozwoliło zwiększyć wydajność i zmniejszyć wykorzystanie pamięci VRAM na kartach graficznych GeForce RTX serii 50 i GeForce RTX serii 40.



• Funkcję DLSS Multi Frame Generation, która generuje do trzech dodatkowych klatek na każdą wyrenderowaną tradycyjnie, co w zestawieniu z pozostałym wachlarzem funkcji DLSS, pozwala zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek na sekundę nawet 8x w porównaniu do tradycyjnych metod renderowania. Karta graficzna GeForce RTX 5090 pozwala dzięki temu na rozgrywkę z pełnym ray tracingiem w rozdzielczości 4K i 240 kl./s.



W dniu debiutu DLSS 4 zapewnia wsparcie dla ponad 75 gier i aplikacji, a oto przegląd kilku z nich:



• Alan Wake 2: Uznany przez graczy tytuł od Remedy Entertainement to jedna z najbardziej immersyjnych i zaawansowanych graficznie produkcji, którą za sprawą DLSS 4 będzie można ujrzeć w zupełnie nowym świetle, dzięki licznym usprawnieniom wizualnym i wydajnościowym. To również pierwszy tytuł w historii, który wykorzysta technikę NVidia RTX Mega Geometry oraz pozwoli wybrać ustawienia Ultra dla ray tracingu.



• Cyberpunk 2077: Gra od CD PROJEKT RED to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie gier dostępnych na rynku, między innymi dzięki pełnemu ray tracingowi rozświetlającemu ulice Night City. Pecetowa wersja tytułu doczekała się kolejnej aktualizacji, która wprowadza do rozgrywki technikę DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation. Współpracując z DLSS Super Resolution i DLSS Ray Reconstruction technika zwiększy wydajność tytułu na kartach graficznych GeForce RTX serii 50 średnio o 9,2x w rozdzielczości 4K z włączonym trybem RT Overdrive i wszystkimi ustawieniami graficznymi na maksimum. Ponadto DLSS Super Resolution i DLSS Ray Reconstruction zostały ulepszone dla posiadaczy wszystkich kart graficznych GeForce RTX.



• Dziedzictwo Hogwartu: Aktualizacja wprowadzająca do tej gry z uniwersum Harry-ego Pottera ulepszone efekty ray tracingu wraz z DLSS 4 jest już dostępna do pobrania. Na kartach graficznych GeForce RTX serii 50 techniki DLSS Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution i DLSS Ray Reconstruction, w porównaniu z tradycyjnym renderowaniem, zwiększają liczbę wyświetlanych klatek na sekundę w tym tytule średnio 4x.



• Star Wars Outlaws: DLSS 4 z Multi Frame Generation oraz pozostałe usprawnienia zostaną wprowadzone do gry w najbliższej aktualizacji, przez co zużycie pamięci VRAM znacząco spadnie, a jakość wyświetlanego obrazu stanie się niemalże kosmiczna dzięki architekturze transformerów i usprawnieniom w DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction i DLAA.



• DOOM: The Dark Ages: Najnowsze dzieło studia id Software to prequel kultowej strzelanki utrzymany w konwencji mrocznego fantasy i sci-fi. Tytuł zaoferuje charakterystyczną dla tej serii intensywną walkę i maksymalnie efektowną oprawę graficzną, napędzaną najnowszym silnikiem idTech. Trzecia część współczesnych odsłon tytułów spod szyldu DOOM ukaże się 15 maja. Gracze ponownie wejdą w zakrwawione buty Doom Slayera, który bierze udział w mrocznej i złowrogiej średniowiecznej wojnie z piekłem.







Na komputerze lub laptopie wyposażonym w kartę graficzną GeForce RTX z serii 50 gracze doświadczą ulepszonej rozgrywki dzięki technice DLSS 4. Funkcja Multi Frame Generation sprawia, że posiadacze kart GeForce RTX z serii 50 będą mogli cieszyć się wyraźnie płynniejszą rozgrywką – z wyższą liczbą klatek na sekundę, a także zwiększonym poziomem szczegółowości i rozdzielczością.



• Marvel-s Spider-Man 2: Peter Parker i Miles Morales powracają w ekscytującej nowej przygodzie dla jednego gracza. Gra Marvel-s Spider-Man 2, opracowana przez Insomniac Games we współpracy z firmą Marvel i zoptymalizowana pod kątem PC przez Nixxes Software, zaoferuje na pecetach wsparcie technik DLSS, DLAA i Reflex już od dnia swojej premiery wraz z trzema efektami ray tracingu. Technika DLSS 4 z Multi Frame Generation zostanie wprowadzona w przyszłej aktualizacji.



• Kingdom Come: Deliverance II: Już 4 lutego odbędzie się wyczekiwana premiery wydawanej przez PLAION gry. Fabuła tytułu rozpocznie się tam, gdzie skończyła się poprzednia, wrzucając graczy w świat Henryka, niezłomnego syna kowala, uwikłanego w burzliwą opowieść o zemście, zdradzie i odkrywaniu samego siebie. Już od dnia premiery XV-wieczny otwarty świat będzie wyglądał jeszcze lepiej dzięki DLSS Super Resolution. Za pomocą narzędzia NVidia App gracze mogą aktywować technikę DLSS 4 wraz z funkcją DLAA.



• Również gry takie jak Black Myth: Wukong, Marvel Rivals, Indiana Jones i Wielki Krąg oraz Naraka: Bladepoint zyskają już wkrótce wsparcie techniki DLSS Multi Frame Generation.



Użytkownicy kart graficznych GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080, wyposażonych w rdzenie Tensor piątej generacji z obsługą FP4, muszą zainstalować nowy sterownik Game Ready lub Studio, który można pobrać ze strony internetowej lub poprzez narzędzie NVidia App. Wprowadzają one wsparcie dla nowych technik, aktualizacji gier i funkcjonalności, w tym:



• DLSS 4: Usprawniona AI poprawia jakość obrazu i zwiększa wydajność. Technika DLSS Multi Frame Generation w zestawieniu z pozostałymi funkcjami DLSS, zwiększa liczbę wyświetlanych klatek na sekundę nawet 8x na kartach graficznych GeForce RTX z serii 50.



• DLSS 4 Override: Pozwala wprowadzić wsparcie techniki DLSS 4 do 75 gier i aplikacji korzystając z narzędzia NVidia App.



• Narzędzie NVidia App: Nowa wersja wprowadza optymalizacje i ulepszenia dla techniki RTX Video Super Resolution, nowe ustawienia dla wielu wyświetlaczy, obsługę funkcji Advanced Optimus i wiele innych usprawnień.



• NVidia Broadcast: Dodaje dwa nowe efekty oparte o zaawansowaną AI.



• Aktualizacja dla gier korzystających z technik RTX: Obsługa DLSS 4 z Multi Frame Generation, Ray Reconstruction, RTX Mega Geometry, RTX Hair oraz Neural Radiance Cache w grach takich jak: Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Dziedzictwo Hogwartu, Indiana Jones i Wielki Krąg czy Star Wars Outlaws.



• NVidia Smooth Motion: Nowy model sztucznej inteligencji działający na poziomie sterownika, który zapewnia płynniejszą rozgrywkę umieszczając dodatkową klatkę pomiędzy dwie wyrenderowane przez karty graficzne GeForce RTX serii 50



• Optymalizacje dla nowych gier, w tym Kingdom Come: Deliverance II oraz Marvel-s Spider-Man 2.



• Wsparcie dla dwóch sprzętowych koderów i dekoderów wideo w przypadku karty graficznej GeForce RTX 5080 oraz trzech koderów i dwóch dekoderów dla GeForce RTX 5090, co znacząco skraca czas eksportu filmów w porównaniu do kart poprzedniej generacji.



• Szybsze generowanie obrazów za pomocą sztucznej inteligencji w modelach takich jak FLUX 1 i sprawniejsze działanie programów kreatywnych, w tym tych do grafiki 3D.



• Obsługa 19 nowych wyświetlaczy kompatybilnych z G-SYNC.







Najnowsza aktualizacja narzędzia NVidia App wprowadza liczne nowe funkcje i usprawnienia, w tym:



• NVidia DLSS 4 Override: W grach i aplikacjach, które nie zyskały jeszcze wsparcia DLSS 4 lub nie wspierają natywnie funkcji DLSS Multi Frame Generation, użytkownicy mogą włączyć funkcję DLSS 4 Override poprzez aplikację NVidia App. Pozwala ona poprawić jakość obrazu na wszystkich kartach graficznych GeForce RTX oraz odblokować funkcję DLSS Multi Frame Generation na kartach graficznych GeForce RTX serii 50. Wraz z pojawianiem się nowych gier oraz aktualizacji technik DLSS i RTX, NVidia będzie na bieżąco uzupełniać listę tytułów i aplikacji wspierających tę funkcję w narzędziu NVidia App.



• NVidia Broadcast – nowe efekty AI: Miliony osób korzystają z aplikacji NVidia Broadcast, aby przekształcać swoje domowe biura i pokoje w pełnoprawne studia nagrań, zyskując dzięki sztucznej inteligencji lepszą jakość dźwięku i obrazu bez potrzeby inwestowania w drogi, profesjonalny sprzęt. Teraz w narzędziu NVidia App lub na stronie internetowej NVidia, dostępna jest aktualizacja aplikacji NVidia Broadcast, wprowadzająca dwa efekty w wersji beta oparte o AI. Studio Voice poprawia jakość dźwięku rejestrowanego przez mikrofon. Virtual Key Light symuluje główne oświetlenie, równomiernie doświetlając obiekt, aby uzyskać lepiej zarysowaną sylwetkę i poprawną ekspozycję. Obie funkcje wykorzystują zaawansowane modele AI, dlatego są zalecane głównie podczas wideokonferencji i transmisji na żywo przy użyciu karty graficznej GeForce RTX 5080 lub 5090.



• Obsługa HDR w RTX Video Super Resolution i wyższa wydajność: W narzędziu NVidia App można znaleźć zakładkę dotyczącą techniki RTX Video, które wykorzystuje AI do poprawiania jakości strumieniowanych filmów na wszystkich kartach graficznych GeForce RTX. W najnowszej aktualizacji wprowadzono bardziej wydajny model AI dla VSR (Video Super Resolution), redukujący wykorzystanie zasobów GPU nawet o 30% przy najwyższych ustawieniach jakości. Dzięki temu funkcja ta jest dostępna na jeszcze większej liczbie kart graficznych GeForce RTX. Co więcej, VSR obsługuje teraz skalowanie wideo HDR, więc jeśli w przeglądarce oglądasz materiał HDR w niższej rozdzielczości niż natywna rozdzielczość twojego monitora, VSR automatycznie przeskaluje go do pełnej rozdzielczości ekranu. Dodatkowo wprowadzono możliwość wykorzystania GPU przez RTX Video, gdy jakość w ustawieniach jest skonfigurowana na tryb „Auto”.



• Advanced Optimus i opcje dla wielu wyświetlaczy: Zespół twórców narzędzia NVidia App przeniósł, usprawnił i unowocześnił kolejne funkcje z dawnego panelu sterowania NVidia. Jedną z nich jest technika Advanced Optimus, pozwalająca laptopowi dynamicznie przełączać się pomiędzy zintegrowanym układem graficznym a kartą graficzną GeForce RTX. Przy prostych zadaniach, takich jak edycja tekstu, wykorzystywana jest zintegrowana grafika, natomiast podczas uruchamiania aplikacji czy gier wymagających dużej wydajności, Advanced Optimus automatycznie przełącza się na procesor graficzny GeForce. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie maksymalnej wydajności, pełnego wykorzystania wyświetlaczy o wysokiej częstotliwości odświeżania oraz korzystanie z techniki G-SYNC.



• NVidia Smooth Motion: NVidia Smooth Motion to nowy, oparty na sztucznej inteligencji model działający na poziomie sterownika, który zapewnia płynniejszą rozgrywkę poprzez umieszczanie dodatkowej klatki między dwie już wyrenderowane. NVidia Smooth Motion może w istotny sposób poprawić wrażenia z rozgrywki na kartach graficznych GeForce RTX serii 50 w grach pozbawionych funkcji Frame Generation.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.