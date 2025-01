Czwartek 30 stycznia 2025 Wypróbuj NVidia DLSS 4 w teście funkcji DLSS w 3DMark

Autor: Adam | źródło: UL Solutions | 19:56 UL Solutions ogłosił, że w dzisiejszej aktualizacji 3DMark dodali obsługę DLSS 4 oraz DLSS Multi Frame Generation do testu funkcji NVidia DLSS, który powstał we współpracy z NVidia. Test funkcji NVidia DLSS w 3DMark pozwala porównać wydajność i jakość obrazu przy włączonym przetwarzaniu DLSS. Jeśli posiadasz nową kartę graficzną GeForce RTX z serii 50, możesz również porównać wydajność z i bez pełnych możliwości DLSS 4.



Możesz uruchomić test funkcji NVidia DLSS, wybierając:



• DLSS 4, DLSS 3 lub DLSS 2. DLSS 4 zawiera nową funkcję DLSS Multi Frame Generation.

• Trzy tryby jakości obrazu — Quality, Performance i Ultra Performance.

• Tryby rozdzielczości od Full HD do 8K.



DLSS Multi Frame Generation wykorzystuje sztuczną inteligencję do zwiększania liczby klatek na sekundę, generując do trzech dodatkowych klatek na każdą wyrenderowaną klatkę. W teście funkcji NVidia DLSS w 3DMark możesz wybrać ustawienia generowania klatek 2x, 3x lub 4x, jeśli posiadasz kartę graficzną NVidia GeForce RTX z serii 50.







Test funkcji NVidia DLSS opiera się na benchmarku śledzenia promieni 3DMark Port Royal. Test składa się z dwóch przebiegów. Pierwszy renderuje Port Royal z wyłączonym DLSS, aby zmierzyć wydajność bazową. Drugi renderuje Port Royal w niższej rozdzielczości, a następnie wykorzystuje przetwarzanie DLSS do wygenerowania klatek w docelowej rozdzielczości. Na ekranie wyników wyświetlana jest liczba klatek na sekundę dla każdego przebiegu testu.



DLSS to zastrzeżona technologia NVidia. Do uruchomienia testu potrzebna jest karta graficzna NVidia oraz sterowniki obsługujące DLSS. DLSS 4 wymaga karty GeForce RTX z serii 50 lub 40. DLSS Multi Frame Generation wymaga karty GeForce RTX z serii 50 oraz integracji z Reflex SDK.



Po więcej informacji na ten temat zapraszamy na stronę support.benchmarks.ul.com





