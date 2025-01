Czwartek 30 stycznia 2025 Intel rezygnuje z opracowania serwerowego GPU Falcon Shores

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 20:55 W 2017 roku Intel ogłosił śmiałe plany nawiązania konkurencji z Nvidią i AMD na rynku układów scalonych typu GPU. Aby to osiągnąć Intel zatrudnił wówczas Raja Koduri - wcześniej będącego dyrektorem działu Radeon Technologies Group w AMD. W Intelu otrzymał on zadanie pokierowania zespołem inżynierów, który opracuje GPU dla graczy i dla serwerów. Efektem 5 letnich prac na przełomie 2022 i 2023 roku na rynek trafiły karty graficzne Intel ARC, oraz serwerowe GPU Xeon Max (Ponte Vecchio). Niestety dla Intela serwerowy GPU nie spotkał się z zainteresowaniem klientów - wówczas na rynku dostępne były już bardziej wydajne oraz tańsze w produkcji Nvidia H100 i AMD Mi300x.



W efekcie Intel szybko zakończył produkcję Ponte Vecchio, i ogłosił plany opracowania jego następcy o nazwie Falcon Shores, który miał trafić na rynek w 2025 lub 2026 roku,



Okazuje się, że nic z tego nie wyjdzie - Intel poinformował oficjalnie, że wycofuje się z dalszego opracowywania serwerowego GPU Falcon Shores. Tym samym dawny gigant nie zrealizuje swojego planu z 2017 roku, i nie nawiąże konkurencji z Nvidią i AMD na rynku serwerowych GPU -a na pewno nie w ciągu najbliższych 3-4 lat.



Tym samym kolejne podejście Intela do rynku serwerowych GPU kończy się na ten moment porażką - pierwszą porażką był projekt Larrabee sprzed prawie 20 lat.





