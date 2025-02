Poniedziałek 3 lutego 2025 Przegląd trzech modeli laptopów Acer Nitro V 15 - teraz w obniżonej cenie!

Autor: Adam | 23:32 Wybór odpowiedniego laptopa może być wyzwaniem, zwłaszcza przy tak szerokiej ofercie dostępnej na rynku. W tym artykule przyjrzymy się trzem modelom z serii Acer Nitro V 15, które różnią się specyfikacją i ceną. Omówimy ich kluczowe cechy, aby pomóc w podjęciu świadomej decyzji zakupowej. Obecnie w sklepie Media Expert dostępne są promocje na te modele laptopów. Przy użyciu kodu rabatowego L310115-020325 można uzyskać solidne upusty, szczegóły znajdziesz w artykule.









Acer Nitro V 15 ANV15-51-53W4 Link do produktu





Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i5-13420H

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk SSD: 512 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3050

Ekran: 15,6" IPS o odświeżaniu 144 Hz

System operacyjny: Windows 11 Home

Analiza

Model ten wyposażony jest w procesor Intel Core i5-13420H, który zapewnia wydajność odpowiednią do codziennych zadań oraz gier o umiarkowanych wymaganiach sprzętowych. 16 GB pamięci RAM DDR4 pozwala na płynne działanie wielu aplikacji jednocześnie. Dysk SSD o pojemności 512 GB oferuje szybki dostęp do danych oraz wystarczającą przestrzeń na system i podstawowe programy. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 umożliwia uruchamianie współczesnych gier w średnich ustawieniach graficznych. Ekran IPS o odświeżaniu 144 Hz zapewnia płynność obrazu, co jest istotne podczas dynamicznych scen w grach.



Promocja

Obecnie w sklepie Media Expert dostępna jest promocja na ten model. Przy użyciu kodu L310115-020325 cena wynosi 3799 zł.



Acer Nitro V 15 ANV15-41-R5SK Link do produktu







Specyfikacja techniczna

Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS

Pamięć RAM: 16 GB DDR5

Dysk SSD: 1 TB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4050

Ekran: 15,6" IPS

System operacyjny: Windows 11 Home

Analiza

Ten model wyróżnia się procesorem AMD Ryzen 5 7535HS, który oferuje dobrą wydajność zarówno w zadaniach wielowątkowych, jak i jednowątkowych. 16 GB pamięci RAM DDR5 zapewnia szybsze przetwarzanie danych w porównaniu do DDR4. Dysk SSD o pojemności 1 TB dostarcza obszerną przestrzeń na pliki, gry i aplikacje. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 pozwala na komfortowe granie w nowsze tytuły z wyższymi ustawieniami graficznymi. Ekran IPS gwarantuje szerokie kąty widzenia oraz wierne odwzorowanie kolorów.



Promocja

W sklepie Media Expert dostępna jest promocja na ten model. Używając kodu L310115-020325, zapłacisz za tego laptopa 4299 zł.



Acer Nitro V 15 ANV15-51-78A3 Link do produktu







Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i7-13620H

Pamięć RAM: 16 GB DDR5

Dysk SSD: 512 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4050

Ekran: 15,6" IPS o odświeżaniu 144 Hz

System operacyjny: Windows 11 Home

Analiza

Model ten jest wyposażony w procesor Intel Core i7-13620H, który zapewnia wysoką wydajność w wymagających aplikacjach i grach. 16 GB pamięci RAM DDR5 wspiera szybkie przetwarzanie danych. Dysk SSD o pojemności 512 GB oferuje szybki dostęp do systemu i aplikacji, choć może wymagać zarządzania przestrzenią przy większej liczbie zainstalowanych gier. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 umożliwia płynne granie w nowoczesne tytuły na wysokich ustawieniach graficznych. Ekran IPS o odświeżaniu 144 Hz zapewnia płynność obrazu i dobre odwzorowanie kolorów.



Promocja

Aktualnie w sklepie Media Expert znajdziesz ten model w niższej cenie. Z kodem L310115-020325 wyniesie ona 4699 zł.



Podsumowanie



Wybór odpowiedniego modelu zależy od indywidualnych potrzeb i budżetu. Acer Nitro V 15 ANV15-51-53W4 to solidna opcja dla użytkowników poszukujących wydajnego laptopa do codziennych zadań i gier. Acer Nitro V 15 ANV15-41-R5SK oferuje więcej przestrzeni dyskowej i lepszą kartę graficzną, co może być istotne dla graczy. Acer Nitro ANV15-51-78A3 to propozycja dla osób potrzebujących najwyższej wydajności w pracy i rozrywce.

Po więcej limitowanych modeli notebooków ACER zapraszamy na specjalną stronę na Media Expert.



- - - - -









Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert







