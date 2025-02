Poniedziałek 3 lutego 2025 Battlefield Labs, nowe środowisko testowe, pomocne przy tworzeniu gry

Autor: Adam | źródło: EA | 18:59 Battlefield ogłasza Battlefield Labs – duży program testów społecznościowych. Prace nad nową odsłoną wkraczają w kluczowy etap, a głosy graczy odegrają wiodącą rolę w tworzeniu gry. Pierwsza faza testów w Battlefield Labs rusza już w nadchodzących tygodniach, a rejestracja jest już dostępna na stronie battlefield.com/labs. W pierwszych testach udział weźmie jedynie zaproszona grupa graczy na serwerach znajdujących się w Europie i Ameryce Północnej. W kolejnych etapach planowane jest rozszerzenie testów o nowe lokalizacje oraz stopniowe wysyłanie dziesiątek tysięcy kolejnych zaproszeń.



Film ogłaszający powstanie Battlefield Labs i Battlefield Studios dostępny jest poniżej:







W Battlefield gram od bardzo dawna, jeszcze zanim dołączyłem do zespołu. Ta gra ma w sobie ogromny potencjał. Nadszedł czas, aby przetestować duże obszary rozgrywki, które nasze zespoły przygotowywały na nadchodzącą premierę. Battlefield Labs pozwalają naszym zespołom to zrobić – mówi Vince Zampella, Head of Respawn & Group GM for EA Studios Organization.



Gracze mogą znaleźć najnowsze informacje o testach publicznych na battlefield.com/labs. Społeczność będzie regularnie otrzymywać aktualizacje od zespołu, dzięki czemu nawet ci, którzy nie zostali zaproszeni do Battlefield Labs, mogą na bieżąco śledzić postępy prac. Wszystkie opinie zebrane podczas testów wpłyną na rozwój kolejnej odsłony serii Battlefield i nie tylko.



Battlefield Labs odgrywa kluczową rolę w pracach nad serią, prowadzonych przez Battlefield Studios, w którego skład wchodzą: DICE (twórcy serii Battlefield), Ripple Effect (studio prowadzone przez weteranów serii, pracujących nad jej zupełnie nowym aspektem), Motive (twórcy uznanych przez krytyków Star Wars Squadrons i Dead Space), Criterion (studio znane ze światowej klasy gier wyścigowych, odgrywające kluczową rolę w kilku odsłonach Battlefield).



Wszystkie aktualizacje dotyczące Battlefield Labs są dostępne na stronie battlefield.com, a dodatkowe informacje można znaleźć na oficjalnym Discordzie.





