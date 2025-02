Poniedziałek 3 lutego 2025 GeForce RTX 5060 i GeForce RTX 5060 Ti zadebiutują w marcu

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:05 W sieci pojawiły się kolejne informacje na temat GeForce RTX 5060 i GeForce RTX 5060 Ti, czyli przyszłych kart Nvidia ze średniej półki cenowej. Obie nowości mają być wyposażone w układ GB206 oraz pamięci GDDR7 ze 128-bitową magistralą, i mają zadebiutować w drugiej połowie marca, mniej więcej miesiąc po tym, gdy swoją premierę będą mieć GeForce RTX 5070 i 5070 Ti. GeForce RTX 5060 otrzyma niepełną wersję chipu GB206 (z zablokowaną częścią jednostek) oraz 8GB pamięci GDDR7, natomiast na pokładzie GeForce RTX 5060 Ti znajdzie się chip GB206 z aktywnymi wszystkimi jednostkami, oraz w zależności od wersji - 8 GB lub 16 GB pamięci GDDR7.



Niestety podobnie jak w przypadku GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti i 5070, także średniopółkowe GeForce RTX 5060 i GeForce RTX 5060 Ti będą mieć wyższy wskaźnik TDP od swoich bezpośrednich poprzedników z serii RTX 4000. Pomimo wskaźnika TDP w wysokości około 200W karty będą mieć niestety 16-pinowe złącze 12Vhpwr.





