Edward Snowden krytykuje serię GeForce RTX 5000

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 20:38 (1) Edward Snowden to były pracownik CIA, który ponad dekadę temu wyjawił wiele tajemnic państwowych USA, a następnie zbiegł do Rosji gdzie otrzymał najpierw azyl, a później obywatelstwo. Chociaż jest poszukiwany przez władze amerykańskie listem gończym, to nie stroi od aktywności w mediach społecznościowych. Tym razem za pośrednictwem swojego konta w serwisie X postanowił skrytykować Nvidię, a konkretnie jej najnowszą serię kart graficznych GeForce RTX 5000. Jego zdaniem jest ona dużym rozczarowaniem.



Nowym kartom GeForce oberwało się głównie za pojemność zastosowanej pamięci - poza GeForce RTX 5090 jest ona taka sama jak w dwóch poprzednich generacjach kart. Zdaniem Snowdena wydawanie w 2025 roku karty graficznej za 1000 dolarów, mającej tylko 16 GB pamięci to "zbrodnia monopolisty na klientach".



I można przyznać mu rację - taką pojemność pamięci miały już debiutujące w 2020 roku GeForce serii RTX 3000. Jak wiemy, nowe GeForce nie przynoszą dużego wzrostu wydajności (np. GeForce RTX 5080 jest tylko około 10 procent bardziej wydajny niż GeForce RTX 4080), wobec tego Nvidia mogła chociaż zastosować pamięć o pojemności 32 GB, co uczyniłoby nowe karty bardziej przyszłościowe i lepiej tolerujące gry, jakie pojawią się np. za 2-3 lata.









Zbyszek (autor: kombajn4 | data: 3/02/25 | godz.: 20:59 )

Mam jedno pytanie - po co pisać i nagłaśniać jakieś wypociny ruskiego agenta?



