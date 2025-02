Poniedziałek 3 lutego 2025 Nikon Coolpix P1100 wyposażony w 125-krotny zoom optyczny

Autor: Adam | źródło: Nikon | 23:43 Coolpix P1100 to nowy model Nikona, który powstał jako następna popularnego modelu Coolpix P1000. Nowość wyróżnia przede wszystkim 125-krotny zoom optyczny, który obejmuje zakres ogniskowych od 24 do 3000 mm. Zapewnia to wszechstronny wybór kątów widzenia od szerokiego do supertele. Użytkownicy poszukujący jeszcze większego zasięgu mogą korzystać z funkcji Dynamic Fine Zoom, która zwiększa zakres ogniskowych do oszałamiającego 250-krotnego powiększenia (odpowiednik 6000 mm). Oprócz rozszerzonego zoomu aparat Coolpix P1100 oferuje tryb pola AF „Obserwacja ptaków”, co pozwala na precyzyjniejsze kadrowanie. Co więcej, użytkownicy mogą przypisywać funkcje do przycisków Fn1/Fn2 na opcjonalnym pilocie zdalnego sterowania ML-L7 , co daje im lepszą kontrolę podczas fotografowania zdalnego.



Podobnie jak Coolpix P1000, nowy Coolpix P1100 łączy w sobie zaawansowany procesor obrazu Nikon EXPEED i wysokiej jakości obiektyw NIKKOR, aby niezmiennie zapewniać doskonały kontrast przy ekstremalnych wartościach powiększenia. Optyczna redukcja drgań (VR) z podwójną detekcją zapewnia stabilizację umożliwiającą wydłużenie czasu otwarcia migawki o 4,0 stopnie . Dzięki redukcji drgania aparatu zapewnia ujęcia o wysokim poziomie szczegółowości — nawet podczas fotografowania z ręki odległych obiektów, takich jak ptaki czy ciała niebieskie.



Miłośnicy wideo mogą za pomocą aparatu Coolpix P1100 nagrywać filmy w rozdzielczości 4K UHD z szybkością 30p, a także korzystać z opcji filmów poklatkowych i superpoklatkowych. Dzięki wszechstronnej funkcjonalności i kompatybilności z szeroką gamą akcesoriów aparat ten pozwala użytkownikom przekraczać granice kreatywności i eksperymentować z różnymi możliwościami obrazowania. – Bazując na sukcesie aparatu Coolpix P1000, model Coolpix P1100 oferuje rozszerzony 125-krotny zoom optyczny i udoskonaloną stabilizację obrazu, co pomaga fotografom rejestrować ulotne chwile z większą wyrazistością. Z dumą przedstawiamy aparat Coolpix P1100 - doskonały wybór dla fotografów poszukujących niezawodnej wydajności, elastyczności i swobody twórczej w odkrywaniu nowych granic w fotografii, niezależnie od tego, czy kierują swój obiektyw na dziką przyrodę, księżyc czy odległe krajobrazy – komentuje Dirk Jasper, Product Manager w firmie Nikon Europe.







Podsumowanie najważniejszych cech



125-krotny zoom optyczny z zaawansowaną stabilizacją. Obiektyw NIKKOR aparatu Coolpix P1100 o zakresie ogniskowych odpowiadającym 24–3000 mm, z soczewkami Super ED i ED zapewniającymi ostre obrazy o wysokiej jakości w całym zakresie. Optyczna redukcja drgań (VR) z podwójną detekcją kompensuje drganie aparatu przy wydłużeniu czasu otwarcia migawki nawet o 4,0 stopni, umożliwiając wykonywanie z ręki wyraźnych zdjęć odległych obiektów, takich jak ptaki i ciała niebieskie.



Ulepszone tryby fotografowania zapewniające kreatywną precyzję. Dostęp do dedykowanych trybów „Obserwacja ptaków” i „Księżyc” można łatwo uzyskać za pomocą pokrętła trybu pracy, a konfigurowalne opcje pola AF w trybie „Obserwacja ptaków” zapewniają ostrzejsze i bardziej precyzyjne ujęcia. Nowy tryb „Sztuczne Ognie” zapobiega prześwietleniu jasnych obszarów, umożliwiając robienie niezwykłych zdjęć z długim czasem naświetlania.



Filmy 4K UHD z wykorzystaniem superteleobiektywu. Nagrywanie niesamowitych filmów 4K UHD z szybkością 30p z użyciem zoomu odpowiadającego ogniskowej 3000 mm i zapisywanie klatek jako zdjęć o wysokiej rozdzielczości, aby uchwycić chwile poza zasięgiem zdjęć seryjnych.

Lekka konstrukcja umożliwiająca bezproblemowe fotografowanie z superteleobiektywem. Ważący zaledwie 1410 g aparat Coolpix P1100 jest łatwiejszy w obsłudze niż lustrzanki cyfrowe czy aparaty bezlusterkowe. Głęboki wyprofilowany uchwyt zapewnia stabilność, a wybierak trybu ustawiania ostrości i pierścień sterujący dają szybki dostęp do najważniejszych ustawień, takich jak balans bieli i ręczne ustawianie ostrości.



Ulepszone fotografowanie dzięki rozszerzonej obsłudze akcesoriów. Aparat Coolpix P1100 jest wyposażony w sanki mocujące i gniazdo kompatybilne z szeroką gamą akcesoriów Nikon, która obejmuje lampy błyskowe i celownik kolimatorowy ułatwiający kompozycję zdjęć z użyciem teleobiektywu. Opcjonalny pilot zdalnego sterowania ML-L7 zapewnia pełną funkcjonalność przycisków za pośrednictwem interfejsu Bluetooth®︎ , zmniejszając drganie aparatu i rozszerzając możliwości fotografowania zdalnego.



Dodatkowe funkcje



• Ruchomy monitor TFT LCD z szerokim kątem oglądania o przekątnej 3,2 cala

• Kompatybilny z formatem NRW (RAW) (format własny firmy Nikon)

• System Coolpix Picture Control umożliwiający dopasowanie ustawień w zależności od obiektu, warunków i preferencji

• Tryb kreatywny ułatwiający uzyskanie idealnej ekspresji obrazu

• Możliwość nagrywania filmów poklatkowych i superpoklatkowych

• Obsługa wyjścia HDMI bez kompresji danych , które przekazuje sygnał wyjściowy obrazu bez nakładki informacyjnej do zewnętrznego monitora podczas nagrywania

• Możliwość ustawienia redukcji szumów przy długim czasie naświetlania na [Auto] lub [Wyłącz]

• Złącze wejścia/wyjścia USB typu C





