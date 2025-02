Najlepsze urządzenia do oglądania telewizji mobilnej - smartfony, tablety, a może przystawka do TV?

Chcesz oglądać telewizję, gdziekolwiek jesteś? To prostsze niż myślisz! Obecnie bez większych problemów możemy oglądać nasze ulubione programy, filmy i seriale z poziomu smartfona i tabletu. Dodatkowo w moment przeniesiemy nasz pakiet telewizyjny na ekran każdego odbiornika. Jak to zrobić? Dlaczego warto? O tym w dzisiejszym artykule!











Jakie urządzenia najlepiej nadają się do oglądania telewizji mobilnej?

Telewizja mobilna zmieniła sposób, w jaki oglądamy ulubione programy i filmy – teraz możemy cieszyć się nimi w dowolnym miejscu. Nie musimy już przebywać w domu zawsze wtedy, gdy transmitowany jest nasz ulubiony program. Niezależnie od tego gdzie się znajdujemy, jeśli mamy dostęp do telewizji mobilnej, możemy ją oglądać z poziomu smartfona, tabletu lub laptopa, a nawet telewizora – do tego wystarczy specjalna przystawka do TV, która zamieni nasz odbiornik (np. w hotelu) w centrum rozrywki. Smartfony i tablety do telewizji mobilnej – jakie powinny mieć parametry?

Aby móc oglądać telewizję na smartfonie lub tablecie w wysokiej jakości, warto przyjrzeć się parametrom urządzeń, na których będą odtwarzane programy. Na co zwrócić uwagę?

Ważna jest także jasność ekranu – im wyższa, tym lepiej widać obraz nawet w słoneczny dzień. Do oglądania filmów wygodniejsze będą większe ekrany, dlatego tablety często sprawdzają się lepiej niż smartfony. Do oglądania filmów i seriali najlepiej wybierać wyświetlacze o przekątnej od 10 do 14 cali. Niemniej istnieją smartfony, które również oferują wyjątkową wygodę oglądania na ekranach ponad 6 cali. Ponadto ciekawym przykładem są tu też komórki składane jak np. Samsung Galaxy Z Fold 6. Po rozłożeniu ekran ma aż 7.6 cala.

Aby oglądać telewizję płynnie, bez zacinania i przegrzewania urządzenia, warto postawić na mocny procesor oraz odpowiednią ilość pamięci RAM. Najlepiej szukać urządzeń, które mają procesory ośmiordzeniowe. Dobrym wyborem będzie, chociażby Qualcomm Spandragon 860. Sprzęt korzystający z takich technologii działa szybko i sprawnie. Jeśli chodzi o pamięć RAM, warto wybrać urządzenie z co najmniej 4 GB – im więcej, tym lepiej dla płynności działania aplikacji.







Co jeszcze jest istotne jeśli chodzi o oglądanie telewizji mobilnej na smartfonie czy tablecie? Oczywiście internet mobilny! Warto wybrać urządzenie obsługujące 5G – zapewni to szybsze ładowanie treści, brak zacięć i stabilne połączenie z internetem. Telewizja mobilna rządzi się własnymi prawami. Jeśli chcemy ją oglądać w podróży, przyda nam się odpowiednio dobra bateria. Najlepiej wybrać taką o pojemności 4000 mAh lub nawet więcej. W ten sposób będziemy mogli obejrzeć nasz ulubiony program, nawet jeśli w pociągu zabraknie prądu w gniazdkach.

Przystawka do telewizora – jak zamienić zwykły telewizor w TV smart?

Jednym z pierwszych popularnych urządzeń tego typu był Chromecast od Google. Jego założenia są bardzo proste. Wystarczy podłączyć urządzenie do odbiornika, aby cieszyć się pełnowymiarowym smart TV. Jaka przystawka będzie najodpowiedniejsza? Istnieje sporo ciekawych modeli. Warto na pewno zwrócić uwagę na to, czy dany wariant obsługuje 4K, Dolby Atmos i Dolby Vision. Ciekawym rozwiązaniem jest tutaj dekoder, który można otrzymać w ramach wykupienia usługi telewizyjnej od Play. Oprócz wyżej wymienionych udogodnień, atrakcyjna jest sama oferta telewizji. Możemy w jej ramach zyskać dostęp do setki kanałów. Urządzenie pozwala na łatwe i szybkie przełączanie się między aplikacjami, poszczególnymi programami i serwisami streamingowymi. Wszystko obsługujemy jednym, poręcznym pilotem.







Telewizja mobilna z usługą telewizyjną od Play Usługa telewizyjna od Play to świetny sposób na oglądanie telewizji mobilnej. Dlaczego? Ponieważ oprócz samego dekodera, zyskujemy też dostęp do aplikacji PLAY NOW oraz możliwość korzystania ze strony internetowej, dzięki czemu naszą telewizję możemy oglądać również na smartfonie, tablecie czy laptopie.

Telewizja od Play daje dostęp do szerokiego wyboru kanałów – informacyjnych, sportowych, filmowych, dla dzieci i wielu innych. Można także dokupić pakiety premium, które często zawierają dostęp do popularnych serwisów streamingowych np. w przypadku SkyShowtime. Telewizja mobilna to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą oglądać swoje ulubione programy bez ograniczeń – na różnych urządzeniach i w dowolnym miejscu. Z ofertą Play możemy cieszyć się odpowiednio dostosowanym pakietem telewizyjnym do naszych potrzeb, a możliwość oglądania na wielu różnych urządzeniach sprawia, że nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni co do jednego miejsca.